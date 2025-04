Coppa Marche: Real Cameranese sconfitta ai rigori dalla Folgore Castelraimondo

Coppa Marche stregata per la Real Cameranese che perde la finalissima di Coppa riservata alle formazioni di Prima Categoria per la seconda stagione consecutiva. Giovedì a beffare i rossoneri di Pantalone è stata la Folgore Castelraimondo, ai calci di rigore (2-4), al campo Ultimi di Chiesanuova di Treia, dopo che i tempi regolamentari erano terminati senza reti. A fallire i tiri di rigore per la Real Domenichetti e Negozi entrambi parati. Hanno segnato dal dischetto per i rossoneri invece Defendi e Avarucci. Anche nei tempi regolamentari la squadra di Camerano si era fatta parare un rigore: il tentativo di Marchionne era stato respinto da Tafa aiutato dal legno. La Real non è riuscita a concretizzare anche varie occasioni. E allora l’unica vittoria anconetana in Coppa arriva con il Loreto che centra in quattro giorni una fantastica doppietta con la vittoria del campionato di Seconda Categoria con tanto di ritorno in Prima e poi con la Coppa Marche, sempre di Seconda Categoria, conquistata mercoledì superando al Polisportivo di Civitanova il Ripe San Ginesio. A decidere il match un calcio di rigore realizzato da Caporaletti al 19’ del primo tempo. In Terza Categoria, invece, al Giuliani di Torrette, sono gli ascolani del Porta Romana a trionfare per 5-0 sul Serra Volante.