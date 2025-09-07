Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Via a una stagione da vivere tutta d’un fiato

Inizia oggi la Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Squadre in campo alle 15,30 con la formula dei triangolari e degli accoppiamenti. Queste le partite della prima giornata, stabilite dal Comitato Toscana Figc-Lnd. Fra parentesi è indicata la società del triangolare che riposa in gara 1. Gare clou in Prima categoria sono i derby Galluzzo-Porta Romana e Gallianese-San Godenzo. In Seconda super sfide fra Firenzuola-Sagginale e Carbonile-Pelago (si gioca a Pelago).

Prima categoria, triangolari nei giorni 7-14-24 settembre). Gare odierne: Isolotto-Novoli (riposa Sporting Arno), Audace Galluzzo-Porta Romana (Chianti Nord), Maliseti Seano-Calenzano (Pietà 2004), Poggio a Caiano-Daytona (Albacarraia), Gallianese-San Godenzo (Reconquista San Piero), Barberino Mugello-Legnaia (Incisa).

Seconda categoria (7-14 settembre e 1° ottobre). Partite in programma oggi: Grevigiana-Sambuca (riposa Mercatale), San Giusto Le Bagnese-Impruneta Tavarnuzze (Bibe), Virtus Rifredi-Laurenziana (Real Peretola), A. Castello-Rinascita Doccia (Sesto), Carraia-S.Lorenzo Campi (Mezzana), Pian di San Bartolo-Cobra Kai (Floriagafir), Albereta-Sancat (Ludus), San Polo-Bagno a Ripoli (Molinense), Carbonile-Pelago (Montemignaio), Leccese-Rignano (San Clemente), Duccio Dini-Dinamo Florentia, Firenzuola-Sagginale (accoppiamento con andata e ritorno). La gara La Lanterna-Florence (riposa Casellina) si gioca alle 18.

Francesco Querusti