Coppe nazionali: Bayern clamorosamente eliminato, pioggia di gol in Spagna

Roma, 2 novembre 2023 - Mentre i vari campionati aspettano l’arrivo del weekend, nella giornata di ieri (1 novembre, ndr) sono andate in scena le varie Coppe di lega dei maggiori campionati europei. Senza dubbio il risultato più incredibile arriva dalla Germania. Nel secondo turno di DFB-Pokal la squadra di terza serie tedesca Saarbrücken ha battuto il Bayern di Monaco per 2-1. Al minuto 16 aveva aperto le marcature Thomas Muller, con i bavaresi che lasciavano intendere che il match sarebbe potuto finire tranquillamente in goleada. In pieno recupero del primo tempo però una palla persa in fase di costruzione del Bayern accende le speranze dei padroni di casa. Boeder ruba palla, salta un uomo e serve a centro area Patrick Sontheimer che segna il gol più facile di tutti a porta praticamente vuota per l’1-1. A inizio ripresa Tuchel decide di mandare in campo Musiala, Gnabry e Coman per cercare di mettere sui binari giusti la partita. Ma il Saarbrücken si difende molto basso, concedendo pochissimo ai campioni di Germania, e tra grandi parate di Schreiber e tentativi che escono di pochissimo si arriva al novantesimo in parità. Già così sarebbe un grandissimo risultato per la squadra che milita in Bundesliga-3, ma all’ultimo respiro accade l’incredibile. Palla lanciata in avanti da Rizzuto sulla quale ci si avventa il neoentrato Tim Civeja che controlla e mette in mezzo un cross basso che taglia tutta l’area di rigore fino ad arrivare sui piedi di Marcel Gaus che incrocia con il sinistro e fa impazzire tutto il Ludwigspark Stadion. Il Saarbrücken, con soli due tiri in porta, batte il Bayern Monaco e accede al terzo turno di DFB-Pokal. Come se non bastasse, Thomas Tuchel ha perso anche Matthijs De Ligt per infortunio. L’olandese si è infortunato al ginocchio a seguito di un intervento in scivolata al minuto 25. I primi esami evidenziano un problema al legamento crociato anteriore e un danno alla capsula del ginocchio destro, secondo la BILD il centrale dovrà stare fuori per almeno 6 settimane. Si tratta di una grave tegola per Tuchel perché nel prossimo turno di Bundesliga, oltre all’olandese, non sarà a disposizione nemmeno Upamecano. Dunque, saranno out entrambi i centrali titolari e l’avversario è dei peggiori: il Borussia Dortmund. Negli altri risultati di DFB-Pokal nessun problema per Borussia e Bayern Leverkusen che battono rispettivamente Hoffenheim e Sandhausen, mentre perde ancora l’Union Berlino (1-0 contro lo Stoccarda) e il Wolfsburg elimina il Lipsia grazie al gol di Cerny.

Carabao Cup: super Newcastle 3-0 allo United, continuano a sognare Port Vale e Middlesbrough

Dalla Germania all’Inghilterra per gli ottavi di finale di Carabao Cup. Chelsea, Everton e Liverpool passano senza problemi ai danni di Blackburn, Burnley e Bournemouth. Mentre è disastroso il Manchester United di Erik Ten Hag che crolla in casa contro il Newcastle per 3-0. Il primo gol arriva al trentesimo dopo una splendida percussione di Livramento per poi trovare Miguél Almiron che deposita in rete il primo gol dei bianconeri. La seconda rete, al minuto 36, nasce da una splendida giocata proprio di Almiron che trova Willock sulla riga di fondo, il centrocampista inglese mette dentro il pallone che viene ribattuto fuori esattamente sul sinistro del classe 2004 Lewis Hall che al volo fa 2-0 trovando l’angolino. Le Magpies si difendono e al sessantesimo, su palla recuperata di Joelinton, vola Joe Willock che dal limite dell’area lascia partire il destro che chiude la partita. Continua il momento difficilissimo sulla panchina dello United per il tecnico olandese che ora dovrà preparare la partita di Premier contro il Fulham in programma sabato 4 novembre alle 13:30. Esce dalla Carabao anche l’Arsenal che cade in casa del West Ham per 3-1. Gli Hammers vanno in rete con Kudus, Bowen e sfruttano l’autogol di Ben White, mentre tra le fila dei Gunners c’è gloria solo per Odegaard al 96’. Gli accoppiamenti dei quarti di finale, che si giocheranno il 19 dicembre, vedono Everton contro Fulham, che ha battuto l’Ipswich Town, Chelsea contro Newcastle e Liverpool-West Ham. Ma la sfida inedita sarà quella tra Port Vale e Middlesbrough, squadre rispettivamente di League One (terza serie inglese) e Championship. Dunque, sicuramente accederà alle semifinali di Carabao Cup o una squadra che, per fare il paragone con il campionato italiano, milita in Serie C o una di Serie B.

Copa del Rey: Betis Siviglia e Getafe senza pietà, ne fanno 12

Ci spostiamo in Spagna, dove nel primo turno di Copa del Rey ci sono stati due risultati roboanti. ‘No mercy’ da parte del Betis Siviglia che ha battuto 1-12 l’Hernán Cortés. Il club allenato da Felipe Gallego milita in Primera Extremeña, il sesto livello di competizione del campionato spagnolo organizzato dalla comunità autonoma dell'Estremadura. Nonostante il risultato, è stata una festa per tutti gli abitanti della piccola città di Hernán Cortés che conta meno di mille persone. Tralasciando le statiche del match, che hanno visto il Betis tirare 40 volte (di cui 24 in porta), il giocatore con più gol è stato Willian José che ha realizzato un poker. Oltre al Betis Siviglia anche il Getafe ne rifila ben 12 al Tardienta. Esattamente come l’Hernán Cortés, anche il Tardienta è una squadra che milita in sesta divisione spagnola. La cittadina è un comune che supera a malapena le mille anime situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Allo stadio El Alcoraz gli uomini di Diego Fernando Pérez hanno resistito 7 minuti prima di subire la prima rete da John Patrick. Miglior marcatore della gara è stato Oscar Arnaiz, che ne ha messi dentro tre. Ma al di là del risultato, esattamente come per la partita precedente, l’atmosfera che si è respirata allo stadio e l’emozione di affrontare una squadra di Liga è sicuramente una cosa che i giocatori del Tardienta ricorderanno per tanto tempo. Negli altri risultati del primo turno di coppa nessun problema per le altre squadre di Liga impegnate: passano Real Sociedad, Atletico Bilbao e Siviglia, mentre oggi tocca al Valencia che fa visita al Logroñés.