Coppola assolve la Vis e pensa al futuro:: "Paghiamo errori ma torneremo a correre"

"Dobbiamo continuare su questa strada. Anche contro la Torres abbiamo fatto una buona gara e dimostrato che siamo un gruppo unito con un grande spirito di squadra. Ripetere il girone di andata sarà difficile ma ci proveremo". Così il difensore 2005 Francesco Coppola, emblema di questa Vis. Arrivato quest’ estate in prestito dal Pisa ha sorpreso un po’ tutti. Proprio come la squadra ha acquistato consapevolezza partita dopo partita, apparendo brillante e determinato in ogni circostanza. Agile e scaltro nell’anticipare tutti sui palloni vaganti in area avversaria, porta con sé già tre reti all’ attivo che lo piazzano al terzo posto tra i marcatori pesaresi. Anche contro la Torres ha regnato su ogni contrasto aereo, uscendo spesso vincitore dai duelli individuali e mostrando personalità nell’ impostazione dal basso.

"Questo mio avvio di stagione è frutto del duro lavoro in allenamento e del rimaner sempre concentrato sulla partita successiva. I difensori più esperti come ad esempio Tonucci mi hanno sempre dato diversi consigli fin dal mio arrivo. Insegnandoti sempre delle nuove sfaccettature, giocatori di esperienza come Pucciarelli evolvono costantemente il tuo progetto di crescita. In vista della prossima gara contro l’Arezzo non mi spaventano affatto le assenze per squalifica di Pucciarelli e Paganini poiché sono consapevole della forza del gruppo. So che chiunque li sostituirà lo farà al meglio". È di natura emotiva invece la causa della sconfitta contro i sardi: "Il primo gol della Torres ci ha un po’ demoralizzato. Subire immediatamente anche le due reti successive ci ha abbattuto psicologicamente. Invece di chiudere la partita in nostro favore, considerando anche la molteplici occasioni create nel primo tempo, abbiamo peccato in disorganizzazione nel gol del pari per poi concedere troppo spazio a Varela successivamente. Eravamo a conoscenza delle sue grandi doti tecniche, soprattutto in agilità, lasciarlo così solo è sempre un pericolo. Adesso tornerò in famiglia per qualche giorno per poi riprendere questo cammino più carico che mai. Nel 2025 voglio continuare a migliorarmi. Lo spazio che ho avuto fin qui non è un qualcosa di prevedibile ad inizio stagione ma si conquista a suon di prestazioni solo partita dopo partita. Mi aspetto di continuare questo buon andamento sia individuale che collettivo anche in futuro". Pausa che si prenderanno anche i suoi compagni di squadra. Sarà il posticipo di lunedì 6 Gennaio alle ore 15 ad Arezzo ad aprire il nuovo anno contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie di fila che condivide con gli uomini di Stellone la quinta posizione in classifica. Senza la coppia Paganini-Pucciarelli in mediana, entrambi squalificati, i biancorossi dovranno dunque dimostrarsi ancora una volta solidi.

Lorenzo Mazzanti