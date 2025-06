Correa e la gaffe del giornalista: “Angel? Non è mio fratello”

Milano, 15 giugno 2025 – Appena qualche giorno fa, Joaquin Correa si è trasferito dall'Inter al Botafogo, in Brasile, ma la sua avventura con la nuova maglia non si può dire che sia iniziata nel migliore dei modi. Alla conferenza stampa di presentazione, infatti, al giocatore argentino è stato chiesto come si sentirà a dover affrontare Angel Correa al prossimo Mondiale per club, convinto che i due giocatori fossero fratelli. Alla domanda: “Come ti senti ad affrontare tuo fratello Angel?”, fatta dal cronista, l'ex Inter ha risposto semplicemente: “Non è mio fratello”, ma non è finita qua. Il giornalista in questione, infatti, ha ribattuto: “Ma non vi chiamate entrambi Correa?” e il giocatore ha chiuso, cercando di trattenere il sorriso, con un: “Si, ma non significa che tutti quelli che si chiamano così siano fratelli”. Le due squadre (Botafogo e Atletico Madrid) si incontreranno lunedì 23 giugno alle ore 21 per la terza giornata del Mondiale per club. I colchoneros sono una tra le squadre più forti, candidate sicuramente ad arrivare in fondo alla competizione, mentre i brasiliani vogliono essere una delle rivelazioni di questa prima edizione. Nel primo turno, Simeone e i suoi saranno subito impegnati contro il Paris Saint-Germain fresco campione d'Europa, per una partita che sarà sicuramente decisiva per quanto riguarda le sorti del girone, mentre il Botafogo esordirà alle 4 del mattino di domani contro i Seattle Sounders. Joaquin Correa sarà uno dei giocatori ai quali mister Renato Pavia si affiderà di più: dopo le esperienze europee con Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter, Olympique Marsiglia e nuovamente Inter, ha abbandonato il calcio europeo per tornare in Sud America, dove manca dal 2015, quando si trasferì dall'Estudiantes ai blucerchiati per 8,8 milioni di dollari. Dopo la naturale scadenza del contratto, lo scorso 10 giugno ha firmato un contratto con la squadra brasiliana, con la quale si è legato fino al 31 dicembre del 2027. Il primo passo per conquistare i tifosi sarà proprio ben figurare al Mondiale per club, dove il Botafogo è una delle quattro squadre brasilane qualificatesi. Oltre i bianconeri, infatti, a rappresentare il Brasile ci saranno anche il Palmeiras, il Flamengo e il Fluminense, che si trovano rispettivamente al quarto, al primo e al sesto posto in classifica nel campionato brasiliano. Il Borafogo, dopo undici partite, si trova all'ottavo posto e Correa è stato ingaggiato per alzare il livello della squadra. Prima, però, c'è da giocare il Mondiale per club, anche contro l'Atletico Madrid di Angel Correa, con il quale condivide lo stesso cognome ma senza nessun legame di parentela.