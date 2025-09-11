Costacurta esalta Conte. "Napoli ritmo Champions, troppo lontane le altre big»

Eleganza, concretezza. Nello stile e nel sorriso, nelle teorie a braccetto con la pratica pallonara. Tradotto: Alessandro ’Billy’ Costacurta, ora come allora. Allora, due Mondiali con l’Italia (1994 e 1998) e vent’anni a difesa di quel Milan che tutto ha vinto. Ora, apprezzato opinionista di Sky. Di fronte, il campionato che riparte con vista sulla prima giornata di Champions. Alle spalle, il 5-4 della Nazionale contro Israele: "Gattuso è l’uomo giusto. Non c’è persona migliore nel dimostrare l’importanza di essere sul pezzo. Ma siamo ancora un pochino ammalati, strano lasciare tanti spazi... I marcatori ci sono ancora, solo che non li abbiamo noi: il migliore è Buongiorno, infortunato. Anche Bastoni e Mancini sono abituati, ma le prestazioni sono un pochino distanti da quelle coi club".

A proposito: Conte riparte dalle sfide con Pioli e Guardiola. "La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti, in Europa e in Italia. Il City, al momento è giù: meglio affrontarlo subito, appena si scalderà sarà tra le favorite. Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata. In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle".

Neanche l’Inter? "In un certo senso si è rinforzata, ma lotterà più per lo scudetto. Ha giocatori con un anno in più che hanno perso entusiasmo, difficile confermare il cammino degli ultimi tre anni in Europa".

E sabato, in campionato, trova una Juventus rinnovata. "David un ottimo inserimento, Openda e Zhegrova daranno fastidio a tutte le difese. Squadra solida, ma il rendimento, l’abbiamo visto l’anno scorso, dipende proprio da questo: è successo il finimondo una volta che si è fatto male Bremer, la sfortuna principale di Motta è stata lì".

Vlahovic vale come un acquisto? "Non riesco a decifrarlo: ogni tanto gli gira bene? È quello degli ultimi due anni? Non può essere un giocatore fondamentale, però alcune volte vedo un attaccante forte. Se continuasse così chiederei scusa, ma non sono un grandissimo estimatore. Anche il fatto di essere rimasto nonostante non lo vogliano più, quel volere per forza tutti i soldi nell’anno della scadenza...".

L’Atalanta invece, con Juric, ha voltato pagina. "Dicono sia la copia di Gasperini, ma ognuno ha criteri diversi: ci vorrà tempo. In Champions giocherà subito col Psg, con la fortuna di non trovare Dembelé e Doué, meravigliosi ma infortunati. Sono curioso di vedere Juric dopo due esperienze negative: i giocatori li ha, è bravo, ma il confronto con Gasperini ci sarà sempre e non lo aiuterà. Faccio fatica a pensare che possa fare non dico meglio, ma anche solo lo stesso".

Allegri al Milan deve fare meglio ’per forza’. "È un vincente, scelto per ripartire. Non sono innamorato del suo gioco, ma se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui: scelta ottima, soprattutto per entrare nelle prime quattro. Ma la questione non è tanto la posizione di Leao o se Nkunku sarà quello di Lipsia: piuttosto, i centrali miglioreranno? Con Allegri di solito succede. Davanti il Milan segna sempre, ha gente forte e imprevedibile anche se non continua. Ma da anni la difesa è tra le peggiori. Sistemato questo aspetto, potrà anche lottare per lo scudetto".

Si parla del possibile ritorno di Galliani: suggestivo? "Solo suggestivo per quel che mi riguarda. Non ho capito come funzionano scala dirigenziale e rapporti. Sarà lui a decidere: se gli daranno un incarico importante riuscirà perché è capace, ma contano gli equilibri".

Galliani risveglia i fasti del passato, basti pensare alle 5 Champions vinte. Quale ricorda di più? "La prima (4-0 con la Steaua Bucarest). A Barcellona c’erano 90mila tifosi del Milan: in uno stadio straniero, a 1.000 chilometri da casa, una cosa unica che nessun’altro proverà. Percepimmo un amore sconfinato".