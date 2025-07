Courtois e le difese al Mondiale per club: “Il livello non è assolutamente basso”

Roma, 2 luglio 2025 – Mondiale per club: c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, non esiste una via di mezzo. Nelle ultime settimane si sono sentite varie critiche sulla competizione, a partire da Luis Enrique, che si è lamentato con la Fifa per le condizioni dei campi sia per l'allenamento che per la partita fino ad arrivare a Maresca, che ha definito “una barzelletta” il Mondiale per club, date le numerose interruzioni che si sono verificate fino ad ora. Altre critiche sono arrivate per le condizioni climatiche estreme, che hanno visto diverse squadre andare in difficoltà, con Kovac (allenatore del Borussia Dortmund) che ha evidenziato come, secondo lui, le squadre sudamericane siano più abituate a giocare con queste temperature. In tanti, però, si sono lamentati anche del livello della competizione. Dall'uscita di squadre eccellenti, come l'Inter e il Manchester City, fino alle prestazioni dei giocatori, che appaiono stanchi dopo una stagione lunghissima cominciata lo scorso agosto. A difendere la competizione ci ha pensato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. Ieri, i blancos hanno superato la Juventus 1-0 grazie alla rete di Gonzalo Garcia al 54' e hanno strappato il pass per i quarti di finale. In zona mista, l'estremo difensore belga ha voluto dire la sua sulle critiche sul livello della competizione, queste sono state le sue parole: “Se credete a chi sui social dice che il livello del Mondiale per club è basso vi sbagliate. Chi conosce il calcio non ha mai dubitato del livello della competizione”. Il portiere, poi, ha parlato anche delle squadre che partecipano al Mondiale per club e alle partite: “Vediamo in ogni match che il livello è alto: il Monterrey, per esempio, ha rischiato di mandare fuori il Borussia Dortmund. Ci sono squadre come l'Al-Hilal o lo stesso Monterrey che sono fortissime, così come i club brasiliani. Definire questa competizione “una preseason con un tocco di classe” non è per niente corretto”.

Ora il Real Madrid dovrà affrontare proprio il Borussia Dortmund, in quella che può essere a tutti gli effetti una rivincita della finale di Champions League della stagione 2023-24, dove furono i blancos a vincere grazie ai gol di Carvajal e Vinicius Junior. Oltre la sfida tra i blancos e i gialloneri, gli altri quarti di finale che andranno in scena sono: Fluminense - Al-Hilal, Palmeiras - Chelsea e Paris Saint-Germain - Bayern Monaco.