CR7 è come il vino: più gol dopo che prima dei 30 anni

Roma, 11 marzo 2025 – Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio. Nonostante i 40 anni di età compiuti lo scorso 5 febbraio, il portoghese continua a essere determinante e a infrangere record su record. Con la rete segnata ieri, valevole per il 2-0 temporaneo dell'Al-Nassr sul Esteghlal, Ronaldo è arrivato a quota 927 gol segnati in carriera. L'obiettivo della quadrupla cifra si avvicina, ora i gol che separano il portoghese dai 1000 gol sono “solo” 73, ma Ronaldo non vuole assolutamente mollare, e continua ad essere protagonista in tutte le gare che gioca. Il gol segnato ieri contro l'Esteghlal, inoltre, è importante anche per un altro motivo: Cristiano Ronaldo ha battuto nientemeno che la versione più giovane di sé stesso. Prima dei trant'anni, infatti, il fuoriclasse portoghese è andato a segno in 463 occasioni, mentre, proprio grazie alla rete di ieri, i gol segnati dopo il trentesimo anno di età da CR7 sono 464. Questo dato dimostra ancora una volta il fatto che Ronaldo è un campione senza età, e, nonostante gli anni continuino a passare, lui sembra non avere fine. Nella sua carriera, il portoghese ha segnato 5 gol in 31 partite con la maglia dello Sporting Lisbona, 145 in 346 apparizioni con la casacca dei red devils (tra prima e seconda esperienza in Inghilterra), 450 in 438 gare con il Real Madrid, 101 in 134 partite con la Juventus e 91 reti in 102 gare in Arabia con la maglia dell'Al-Nassr. Inoltre, ci sono da contare le reti fatte con la maglia della sua nazionale, 135 in 217 presenze. Fin dove vorrà spingersi CR7? Nonostante i tantissimi record superati e i risultati incredibili raggiunti in carriera, il portoghese sembra non volersi fermare e vuole ancora lottare per spingersi oltre. Secondo quanto giunge dall'Arabia, infatti, Ronaldo sarebbe pronto a rinnovare con l'Al-Nassr almeno fino al 2026, per potersi presentare al Mondiale che si svolgerà in Canada, Stati Uniti e Messico. L'unico vero grande obiettivo il portoghese non ha ancora raggiunto è la vittoria della Coppa del mondo, perciò è plausibile che voglia mantenersi in forma per concedersi l'ultima possibilità di trionfare anche nella maggior competizione per le nazionali. Tuttavia, manca ancora più di un anno al fischio d'inizio della prossima Coppa del mondo e può succedere di tutto, ma dato lo stato di forma e la fame con la quale affronta tutte le partite, la fine della carriera da calciatore di Cristiano Ronaldo sembra essere ancora lontana.