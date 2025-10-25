La Cremonese ferma l'Atalanta, Brescianini risponde a Vardy: 1-1

Cremona, 25 ottobre 2025 - E' arrivata la prima marcatura in Serie A di Jamie Vardy. Allo Zini l'attaccante inglese ha sfiorato il colpo grosso per la sua Cremonese con il momentaneo vantaggio al 78', tap in dopo ribattuta di Carnesecchi, ma il neo entrato Brescianini ha imposto il pari a sei minuti dalla fine. Per Juric quarto pareggio di fila tra campionato e coppa, per la Cremonese una buona partita e un punto che fa classifica. Ottimo primo tempo per i grigiorossi, poi la Dea è salita di tono ma ha rischiato la prima sconfitta stagionale. Risultato tutto sommato giusto.

Bella Cremonese

Nicola sceglie Sanabria in coppia con Vardy, con Zerbin in una posizione ibrida tra l’esterno e la mezzala. Juric con De Ketelaere e Lookman a sostegno di Krstovic, per dare qualità in zona di rifinitura. Prova a partire forte l’Atalanta, con aggressione alta e sfogo sugli esterni, anche grazie ai movimenti a svariare su tutto il fronte di Lookman e De Ketelaere, ma la Cremonese regge e lotta. La prima mezza occasione è però dei padroni di casa, sfruttando un errato di disimpegno di Hien che porta Floriani a crossare e poi Zerbin a concludere: destro alto. Non male l’avvio della Cremonese che poco dopo trova Sanabria in area per un destro ribattuto con segnalazione di offside, ma in caso di gol sarebbe forse intervenuto il Var perché la posizione era probabilmente regolare. La Dea si fa notare al 18’. Azione prolungata degli ospiti che sfocia in una bella palla in verticale di Ederson per De Ketelaere, che anziché calciare sceglie un assist che la difesa sventa a centro area. I padroni di casa invece sono molto frizzanti e coraggiosi nella pressione in avanti: al 21’ destro di Vandeputte neutralizzato da Carnesecchi. Occasionissima Atalanta al 23’: dal cross di Zalewski sponda di Bellanova e zuccata di Krstovic salvata nei pressi della linea da Baschirotto. Partita aperta e dalla parte opposta ci prova Barbieri con un destro dai 20 metri che Carnesecchi devia in angolo. Rischia ancora la Dea al 35’ quando Lookman perde palla in attacco e spalanca la ripartenza grigiorossa con il cross di Barbieri per Vardy, che è anticipato di un soffio da Carnesecchi. Sul capovolgimento di fronte, conclusione di Krstovic su cui Silvestri si fa trovare pronto. Bel match. Le ultime chance del primo tempo sono della squadra di Juric. La prima vera incursione efficace di Lookman pesca De Ketelaere a centro area di testa, ma la zuccata termina centrale tra le braccia di Silvestri. Un minuto dopo ancora il nigeriano semina il panico a pochi passi dalla porta, ma interviene provvidenzialmente Terracciano a evitare un gol già fatto. All’intervallo è zero a zero.

Brescianini risponde a Vardy

Nicola cambia all’intervallo e sceglie Sarmiento al posto di Sanabria, ma è l’Atalanta ad approcciare meglio la ripresa con un’azione insistita da destra a sinistra, poi palla in verticale su cui né Ederson né Krstovic trovano il guizzo vincente da dentro l’area. Il piglio della Dea è diverso da quello del primo tempo e al 53’ ci prova anche Lookman da fuori, ma senza fortuna. La Cremonese è comunque viva e su una ripartenza veloce Vardy si trova al posto giusto ma al momento sbagliato e segna scartando Carnesecchi da posizione di offside. Juric decide di cambiare per provare a dare una svolta, dentro Scamacca e Samardzic per Krstovic e uno spento De Ketelaere. Proprio il numero dieci squilla verso la porta grigiorossa al 60’ ma Silvestri ci mette la mano. Nicola vede la Dea salire di tono e opta per Bianchetti al posto di Faye. La partita sembra aprirsi. L’Atalanta trova spazi in verticale e Lookman appare più vivo e dentro la partita rispetto al primo tempo: al 65’ serpentina e finta con il destro diretto all’angolino che Terracciano devia sul più bello. La Cremonese continua ad avere coraggio ma qualcosa salta nei tempi della pressione in avanti e così dietro la retroguardia è scoperta, consentendo all’Atalanta di penetrare con più facilità dalle parti dell’area. La Dea prende il controllo della partita, ma non c’è la qualità giusta nella zona di rifinitura e manca anche concretezza negli ultimi metri. Il più pericoloso è Samardzic che al 72' spara un siluro dalla distanza che Silvestri salva in angolo a mano aperta e con una grandissima parata. A un quarto d’ora dalla fine c’è l’esordio del giovane Folino che prende il posto di Payero. L’Atalanta al massimo sforzo cerca di portare a casa tre punti e Zalewski smarca Scamacca: destro centrale da ottima posizione, ma sarebbe stato comunque offside. E invece, dalla parte opposta, passa la Cremo. Zerbin fugge sulla verticale, dopo una sponda aerea di Sarmiento, e costringe Carnesecchi alla respinta di piede ed è lì che si avventa Vardy per il tap in sotto la traversa. Lo Zini esplode per il primo gol dell’ex Leicester: 0-1 al 78’. Juric si gioca le ultime carte con Sulemana e Brescianini per provare a raddrizzare la situazione e ci riesce a sei dalla fine: Silvestri riesce a murare Scamacca ma sul prosieguo dell'azione sbuca proprio il mediano che di sinistro la infila in buca d'angolo. Ora la Dea annusa la possibilità di portare via la posta piena e subito Scamacca tenta di destro: palla alle stelle. La spinta degli ospiti, però, si affievolisce e così i grigiorossi mantengono il pari. L'Atalanta resta imbattuta ma sono quattro pareggi di fila. La Cremonese muove ancora la classifica.