Ansia Cremonese. Derby in emergenza. Torna Bonazzoli dal 1’

Da oggi il livello si alza e la Cremonese è chiamata a mostrare veramente il proprio volto. Dopo l’ottimo avvio di stagione - con otto punti conquistati, nessuna sconfitta in quattro gare e zero gol subiti tra Verona e Parma - i grigiorossi inizieranno a testarsi con avversari sulla carta più forti. A partire dal match odierno, in trasferta sul campo del Como. I lariani di Fabregas hanno un punto in meno, ma ai blocchi di partenza si sono presentati con ambizioni molto più elevate rispetto alla squadra di Nicola. Che detta con chiarezza la linea da seguire: "Servirà un’attenzione maniacale in fase di non possesso e l’abilità nel portare loro pressione per non farli giocare. Dovremo scendere in campo liberi e concentrati. Da queste partite si può crescere molto".

A livello di formazione la settimana passata ha portato con sé novità buone e cattive. Da un lato i recuperi di Payero, Sarmiento e soprattutto Vardy che permetteranno al tecnico Nicola di avere più scelta tra centrocampo e attacco, ma solo a gara in corso. Nessuno dei tre è ancora pronto a partire dall’inizio. Come contraltare ecco però le scontate defezioni di Collocolo e Moumbagna. Il centrocampista si è operato ieri per sistemare la lesione muscolare del retto femorale. Prognosi pesantissima: tre mesi di stop. Infortunio simile per il centravanti francese, alle prese con una lesione al flessore. Ma qua i tempi di recupero sono ancora da stabilire. In generale Nicola potrebbe optare per vari cambi. In attacco, accanto a Vazquez, Bonazzoli è favorito su Sanabria apparso spento nelle ultime uscite. In mezzo dovrebbe essere Bondo a scalare mezz’ala, mentre Grassi guiderà la cabina di regia. Sulle fasce reclama spazio Floriani Mussolini, in ballottaggio aperto con Pezzella e Zerbin. In difesa, infine, capitan Bianchetti non è al meglio dopo il colpo in testa subito domenica scorsa e potrebbe cedere il posto a Ceccherini. Il tecnico grigiorosso e il suo staff stanno studiando nuove mosse tattiche per rendere la manovra offensiva meno prevedibile, senza rinunciare alla solidità difensiva: "Lavoriamo su un sistema diverso, che prevede di potersi difendere con tre, quattro o cinque giocatori in base alla partita. Tante squadre italiane portano tanti giocatori in zona di rifinitura, per controllare l’ampiezza con efficacia serve sia lavorare di reparto che essere aggressivi. Noi dobbiamo imparare a farlo ancora meglio, anche se stiamo dimostrando una buona organizzazione nei comportamenti di reparto. Quando ci sono 50 metri di campo davanti ci sono rischi che conviene correre e altri meno. Stiamo cercando di lavorare per essere aggressivi in maniera diversa".

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli. All. Nicola.