Cremonese verso l’Atalanta: Audero può rientrare, ballottagio Vardy-Sanabria

Cremona, 24 ottobre 2025 – Seconda gara consecutiva allo Zini per la Cremonese, che sabato 25 ottobre (alle 20.45), solo pochi giorni dopo il combattuto pareggio nel posticipo di lunedì 20 con l’Udinese, è chiamata ad ospitare l’Atalanta. Per la squadra di mister Nicola, che è alla prima di tre partite in una settimana (mercoledì 29 è in programma la trasferta infrasettimanale in casa del Genoa, mentre sabato 1° novembre arriverà a Cremona un avversario proibitivo come la Juventus), si preannuncia un derby lombardo tanto importante quanto impegnativo.

I nerazzurri, che dal canto loro sono fermamente decisi a proseguire il loro percorso, rappresentano un ostacolo particolarmente difficile per la matricola grigiorossa. I tempi nei quali il confronto diretto veniva considerato un delicato duello-salvezza sono lontani. Adesso, anche se è iniziato un nuovo ciclo affidato alle cure tecniche di Ivan Juric dopo quello esaltante con Gian Piero Gasperini, l’Atalanta è entrata di diritto e a suon di risultati (basti ricordare i successi europei) nel ristretto club delle grandi ed ha assunto una dimensione di primissimo piano. Una sfida molto impegnativa che, però, la Cremonese vista all’opera in queste prime giornate della stagione può e deve affrontare con la giusta convinzione, ricevendo, magari, un aiuto determinante da un consiglio di mister Nicola, che nel lodare l’ottimo rendimento fin qui tenuto dai suoi, ha sottolineato: “I ragazzi lavorano con volontà e disponibilità. In partita mostrano sempre il giusto spirito, dobbiamo però imparare ad essere concreti”.

Un passo in avanti che potrebbe rappresentare il salto di qualità in grado di spalancare le porte al raggiungimento dell’obiettivo stagionale alla matricola grigiorossa, che sta facendo vedere di avere le carte in regola per riuscire a conservare a fine stagione il prestigioso posto appena riconquistato in serie A.

Per quel che riguarda le formazioni, infine, i padroni di casa sono alle prese soprattutto con due ballottaggi. In questo senso, al di là delle possibili variazioni per far rifiatare i giocatori anche in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 29 e delle soluzioni migliori a centrocampo, Audero sembra ormai pienamente recuperato e potrebbe contendere il posto da titolare a Silvestri, mentre in attacco Vardy e Sanabria si giocano una maglia in attacco (senza dimenticare il possibile lancio dal 1’ del talentuoso Vazquez). In casa nerazzurra mister Juric è vicino ad avere a disposizione l’intera rosa. Rimarranno da verificare sino in fondo le condizioni di Kolasinac, mentre è ancora da individuare il terzo centrale che affiancherà Hien e Djimsiti da una parte e il prescelto tra Zappacosta e Bellanova sulla fascia di destra. Dubbi di formazione a parte, c’è già fin d’ora la certezza che l’Atalanta cercherà di sfruttare questo derby lombardo per consolidare la sua posizione tra le grandi. Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All: Davide Nicola. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All: Ivan Juric.