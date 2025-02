Il Bari accusa Vazquez di frasi razziste verso Mehdi Dorval ma il grigiorosso nega tutto

Al termine della gara tra Bari e Cremonese, più dell’1-1 maturato sul campo, ha tenuto banco uno sgradevole episodio che avrebbe visti coinvolti il biancorosso Mehdi Dorval, franco-algerino, e il grigiorosso Franco Vazquez, argentino.

Secondo quanto affermato in modo esplicito sin dalle prime interviste del post partita dall’intero ambiente barese, il trequartista cremonese avrebbe rivolto frasi razziste all’esterno pugliese, che sarebbe uscito dal terreno di gioco in lacrime.

Un’accusa sostenuta in modo deciso dall’allenatore Moreno Longo, che ha sottolineato: “Voglio denunciare pubblicamente le frasi razziste rivolte a Dorval da Vazquez. Il nostro giocatore, che non è per la prima volta vittima di parole di questo tenore, è uscito dal campo molto scosso. Nel 2025 non possiamo accettare e tollerare simili atteggiamenti. Tutti noi siamo vicini a Mehdi”.

Anche Ahmad Benali ha visto il compagno lasciare il campo in lacrime, un atteggiamento ben diverso dalla gioia manifestata solo pochi minuti prima, quando, proprio da un cross dello stesso Dorval, è scaturita la sfortunata deviazione nella propria porta di Bianchetti che ha sancito il definitivo pareggio tra le due squadre.

Se in casa pugliese si sono stretti tutti intorno all’esterno franco-algerino, che già durante il match con la Reggiana dello scorso gennaio era stato colpito da insulti razzisti che avevano provocato una sospensione della partita per 7’ prima della conclusione del primo tempo, il fronte grigiorosso si è schierato dalla parte di Vazquez. Il direttore generale della Cremonese, Paolo Armenia, in particolare, attraverso i canali ufficiali della società, ha commentato: “Abbiamo parlato con il ragazzo, che ha negato nel modo più assoluto di avere rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”. Una conclusione che i grigiorossi sperano possa venire confermata pure dal giudice sportivo. In questo caso Vazquez dovrebbe scontare solo una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, ma non andrebbe incontro ad altre sanzioni per il discusso episodio con Dorval. Sicuramente ci sarà ancora modo di parlare e di discutere sulla questione e sui possibili casi di razzismo che tuttora emergono nel mondo del calcio (e non solo)… Luca Marinoni