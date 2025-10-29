La Cremonese sogna con la doppietta di Bonazzoli: 2-0 contro il Genoa

Cremona – Una splendida doppietta di Bonazzoli fa esultare la Cremonese e amplifica il momento difficile del Genoa. La sfida diretta, molto importante in chiave salvezza, conferma il brio della matricola grigiorossa, che compie un altro passo in avanti preziosissimo, mentre infligge un brutto colpo ai rossoblù ed alla panchina di Vieira. L’importanza della posta in palio spinge le due contendenti a partire con grande determinazione sin dai primi minuti.

I piani dei rossoblù, però, vengono subito messi in discussione dai grigiorossi che al 4’ sbloccano il risultato ancora con una rovesciata di Bonazzoli, che imita il gol-partita inflitto al Milan sfruttando un tiro-cross dell’avanzato Bianchetti. Gli ospiti cercano capitalizzare l’entusiasmo per il rapido vantaggio, ma i rossoblù reagiscono e Cornet con un insidioso servizio nell’area ospite costringe ad un tempestivo rinvio capitan Bianchetti.

L’incontro prosegue su ritmi molto elevati, con entrambe le squadre che cercano con convinzione la via del gol. Ellertsson affonda sulla sinistra, ma Audero è attento, mentre sul fronte opposto Bonazzoli e Vardy duettano, ma il tentativo sfuma per la respinta di Ostigard. Dopo un guizzo di Bonazzoli rimasto senza esito, il Genoa si rende molto pericoloso al 36’, ma prima Audero respinge e poi arriva il fischio dell’arbitro che ferma tutto per fuorigioco. Al 41’ il Genoa “vede” il pareggio.

Dopo una punizione che si spegne sulla barriera grigiorossa la palla carambola dove si trova Cornet che batte a rete indisturbato, ma Bianchetti salva il “quasi-gol” rossoblù con un intervento determinante. Come già accaduto nel primo tempo, la ripresa si apre nel segno dei grigiorossi. Corre il 4’ quando, sugli sviluppi di un angolo di Vandeputte, Bonazzoli firma la doppietta personale. Il 2-0 carica ulteriormente gli ospiti, ma i Grifoni non si vogliono arrendere.

Dopo i pericoli portati da Barbieri e Vandeputte, i padroni di casa hanno l’illusione del gol. All’11’ Vitinha deposita in rete un tiro di Martin respinto da Audero, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Genoa non demorde e al 38’ Frendrup sembra avere a disposizione la palla giusta per riaprire la contesa, ma Audero si supera e mantiene il doppio vantaggio che non viene messo in discussione dai rossoblù neppure durante il generoso assedio durante il recupero. La gara si chiude così con un successo a dir poco prezioso per una Cremonese sempre più sorprendente, mentre un Genoa pur generoso si trova ancora imprigionato nel tunnel della crisi. Genoa-Cremonese 0-2 (0-1) Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 5,5, Ostigard 6,5, Vasquez 6, Martin 5,5 (18’ st Frendrup 5,5); Masini 6, Malinovsky 6; Ellertsson 6,5, Carboni 6 (18’ st Colombo 6), Cornet 6,5 (7’ st Ekuban 6); Ekhator 6 (7’ st Vitinha 6). A disposizione: Siegrist; Sommariva; Thorsby; Messias; Gronbaek; Onana; Sabelli; Marcandalli; Cuenca; Fini; Venturino. All: Patrick Vieira 5,5. Cremonese (3-5-2): Audero 7; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6,5; Barbieri 6, Payero 6 (42’ st Folino sv), Bondo 6 (42’ st Sarmiento sv), Vandeputte 6,5, Floriani Mussolini 6 (31’ st Faye 6); Bonazzoli 7 (28’ st Vazquez 6), Vardy 6,5. A disposizione: Silvestri; Nava; Johnsen; Ceccherini; Lordkipanidze; Lickunas. All: Davide Nicola 7. Arbitro: Rosario Abisso di Napoli 6. Reti: 4’ pt e 4’ st Bonazzoli. Note: ammoniti: Carboni; Vitinha; Leali; Barbieri - angoli: 7-3 – recupero: 5’ e 6’ – spettatori: 28.101.