Como-Cremonese, i grigiorossi decisi a confermare l’ottimo approccio alla serie A

Cremona – La Cremonese è chiamata a confermare (a suon di punti) il suo ottimo approccio alla serie A in casa del Como. I lariani stanno studiando da big e il compito che la squadra grigiorossa dovrà portare a termine si preannuncia quanto mai difficile, anche in considerazione del divieto di vendere i biglietti ai residenti in provincia di Cremona.

La squadra di Fabregas ha puntato su giovani di talento per costruire qualcosa di importante e per puntare in alto, ma la formazione di Nicola ha già dimostrato di avere le carte in regola per rispondere a testa alta alle mire di Nico Paz e compagni. Basti pensare, in questo senso, alle prove della difesa cremonese nelle ultime gare, quando, nonostante più di un’insidia, è rimasta inviolata la rete difesa da Audero, ex di turno in grande spolvero.

Precedenti da ripetere sulle sponde del Lario, dove gli ospiti dovranno affrontare una compagine che presenta numerose alternative ed è decisa a consolidare il suo momento d’oro. Lo stesso Nicola, che ha ricordato ai suoi giocatori di scendere in campo con attenzione e determinazione, durante questa settimana di preparazione ha lavorato ed insistito molto sull’aspetto mentale, su quello che dovrà essere l’approccio dei suoi giocatori al match del “Senigaglia”.

Per il derby lombardo il tecnico grigiorosso avrà nuovamente a disposizione Bianchetti, che, pur essendo nato a Como, non ha mai indossato la casacca della sua città, e, salvo sorprese, anche Payero e Sarmiento. Non dovrebbe venire rischiato Vardy, mentre sarà certamente out Collocolo, che verrà sostituito a centrocampo da Grassi, che affiancherà nel reparto centrale Bondo e Vandeputte.

Stando così le cose, i dubbi maggiori di quest’immediata vigilia riguardano l’attacco, dove, se il talentuoso Vazquez sembra avere “prenotato” una maglia, per l’altra sarà ballottaggio sino alla fine tra Sanabria, favorito, e Bonazzoli. Sul fronte del Como, che non potrà disporre di Diao e Van Der Brempt, sono diversi i giocatori da tenere strettamente sotto controllo, da Morata a Sergi Roberto, passando attraverso gli emergenti Ramon, Addai e Rodriguez, ma, in ogni caso, il pericolo numero uno per i grigiorossi pare Nico Paz, un gioiello per i lariani, un’insidia da scongiurare per far proseguire il proprio positivo cammino per una Cremonese che è decisa a giocare le carte a sua disposizione (proprio come ha già fatto in casa del Milan) nel derby lombardo che si giocherà sulle sponde del Lario.

Probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All: Fabregas.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All: Nicola.