Como-Cremonese 1-1: Baschirotto pareggia il vantaggio di Nico Paz

Nico Paz firma l’1-0 al 32’

Consueta partenza di personalità degli uomini di Fabregas che puntano su una costruzione dal basso a tre, con i due mediani che scalano in basso per agevolare la manovra e gli esterni che provano a mettere pressione ai braccetti grigiorossi e creare degli uno contro uno con gli attaccanti. La Cremonese riesce però a difendersi con grande ordine e compattezza, rallentando la manovra dei lariani, i quali peraltro al 21’ perdono per un problema muscolare Sergi Roberto, che viene sostituito da Da Cunha. Il tentativo di pallonetto dalla trequarti di Bonazzoli al 7' e la giocata di Kunh sugli sviluppi di un’azione nata da un rinvio di Butez sono gli unici sussulti della prima mezz’ora di un match che ha bisogno di un guizzo per sbloccarsi. Fiammata che arriva al 32’: tutto nasce dall’apertura perfetta di Douvikas per Jesus Rodriguez che sull’out mancino va via in velocità a Terracciano e crossa al centro per la girata vincente di sinistro di Nico Paz. L’1-0 sblocca il Como che trova maggiore velocità e fluidità di manovra andando vicino al raddoppio al 37’ con la girata di testa di Jesus Rodrguez che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, sfrutta il retropassaggio mal calibrato di Terracciano ma non sorprende un attento Silvestri. Per rivedere la Cremonese dalle parti di Butez bisogna invece attendere i secondi finali di primo tempo, quando Baschirotto ci prova con una conclusione che finisce sull’esterno della rete.

L’incornata di Baschirotto vale il definitivo 1-1

Dopo l’intervallo arriva il primo cambio per Nicola che inserisce Floriani Mussolini al posto di Zerbin, mentre Fabregas getta in mischia Addai e Kempf togliendo Kuhn e Ramon. A ripartire con piglio più deciso sono i padroni di casa che tentano la sorte prima con il tiro di Douvikas fuori di poco e poi con la stoccata dal limite di Nico Paz, su cui Silvestri risponde presente deviando il pallone. Lo spagnolo e il greco ci riprovano poi a stretto giro di posta con un tiro prevedibile e centrale e un tentativo di pallonetto intercettato da Silvestri, ma la Cremonese non sta a guardare e prova ad alzare il baricentro e a sfruttare le giocate sulle fasce rendendosi a sua volta pericolosa con una frustata di Pezzella – molto attivo nel frangente – che finisce alta. Con i suoi in crescita, Nicola si gioca anche le carte Sanabria e Vasquez per dare maggior fantasia alla manovra e peso all’attacco. È proprio l’argentino, al 69’, a dare un contributo decisivo per il pareggio che premia il forcing dei grigiorossi, con una pennellata su calcio d’angolo per il colpo di testa vincente di Baschirotto. Riacciuffati nel punteggio, i lariani tentano di reagire e si ributtano in avanti ma a 8’ dal 90’ restano in dieci per l’espulsione di Jesus Rodriguez, colpevole di aver fatto un fallo di reazione ai danni di Terracciano ravvisato dopo un controllo al VAR. L’inferiorità numerica complica un po’ i piani della squadra di Fabregas, che nel finale torna a soffrire la verve dei grigiorossi (vicini al gol con un paio di girate di Floriani Mussolini), ma riesce quantomeno a proteggere l’1-1 finale.

Il tabellino:

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon (dal 46’ Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (dal 21’ Da Cunha); Kuhn (dal 46’ Addai), Nico Paz (dal 91’ Morata), Jesus Rodriguez; Douvikas (dal 64’ Caquere

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (dal 46’ Floriani Mussolini), Grassi, Bondo (dal 91’ Sarmiento), Payero (dal 64’ Vasquez), Pezzella; Johnsen (dal 64’ Sanabria), Bonazzoli (dal 76’ Vandeputte). All. Nicola.

Marcatori: Nico Paz (Como 32’), Baschirotto (Cremonese 69’).

Note – Ammonizioni: Baschirotto (Cremonese), Perrone (Como), Ramon (Como), Payero (Cremonese), Floriani Mussolini (Cremonese), Sanabria (Cremonese). Espulsioni: Jesus Rodriguez (Como, rosso diretto per fallo di reazione), Fabregas (rosso per proteste dopo il fischio finale).