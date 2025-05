Cremonese a Pisa per preparare al meglio i playoff

Ultima giornata della stagione regolare con motivazioni tutte da verificare per la Cremonese a Pisa. In effetti, mentre i nerazzurri hanno già tagliato il traguardo della promozione diretta in serie A (come ha evidenziato il rocambolesco 3-3 con il Sudtirol), la squadra di Stroppa è già proiettata con grande attenzione verso i playoff.

A dire il vero, la matematica lascia aperta ancora una porticina al sorpasso in extremis allo Spezia, ma i liguri chiuderanno con il già retrocesso Cosenza e ben difficilmente si lasceranno sfuggire la terza piazza con tutti i vantaggi annessi negli spareggi-promozione. Sul fronte grigiorosso, dunque, messo in cassaforte il quarto posto, l’obiettivo principale di questa trasferta pisana è quello di chiudere il campionato senza intoppi o infortuni, evitando di incorrere in possibili squalifiche in vista delle gare che possono valere un’intera stagione.

Premesse che lasciano intendere in modo molto chiaro che entrambi gli allenatori per questi ultimi 90’ offriranno spazio ai giocatori che finora ne hanno avuto di meno, con una nota particolare per Vazquez, che torna finalmente a disposizione dopo il lungo stop (otto giornate) per squalifica e che, quindi, ha bisogno di mettere nelle gambe minuti ufficiali in vista del gran finale di stagione. Per il resto, nel tentativo di fare luce sul possibile undici di partenza, mister Stroppa dovrà rinunciare allo squalificato Bianchetti, con i diffidati Vandeputte e Barbieri che, in ogni caso, dovranno prestare la massima attenzione per non incappare in un cartellino giallo che li renderebbe indisponibili in vista della semifinale playoff. L’allenatore della Cremonese, che ha elogiato la prova convincente e di qualità messa in bella mostra a La Spezia (prezioso e beneaugurante “antipasto” degli spareggi-promozione), nell’intento di risparmiare energie a chi ne ha spese di più in tutti questi mesi, sta pensando di offrire un’occasione per farsi valere a giocatori come Moretti, Folino e Gelli che hanno accumulato molta panchina, dalla quale potrebbe alzarsi pure Drago per concedere un turno di pausa a Fulignati. Tra i candidati ad una maglia da titolare a Pisa si pongono anche elementi come Valoti, Majer e Bonazzoli, che potrebbero anche usufruire di un’opportunità per tentare di modificare le gerarchie (ben consolidate) di Stroppa. Al di là di chi scenderà in campo, comunque, la Cremonese è chiamata a chiudere in modo positivo la stagione regolare per regalarsi un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’attesa partenza dei play off, una sfida della verità sempre più vicina che emetterà il giudizio definitivo su un anno di lavoro in casa grigiorossa.

Probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Castellini, Bonfanti; Sernicola, Abilgaard, Hojholt, Angori; Vignato, Arena; Lind. All: Inzaghi. Cremonese (3-5-2): Drago; Folino, Ravanelli, Moretti; Barbieri, Gelli, Majer, Valoti, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

La partita si giocherà martedì 13 maggio alle ore 20.30 allo stadio Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.