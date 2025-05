Cremonese ai playoff di Serie B: obiettivo promozione con Vazquez in forma

Il ko maturato martedì a Pisa non può certo scalfire le certezze della Cremonese. Finita la regular season in Serie B è tempo di bilanci intermedi per i grigiorossi, che tra sei giorni torneranno in campo (contro Juve Stabia o Palermo) per l’andata delle semifinali playoff. L’obiettivo minimo, cioè chiudere almeno al quarto posto, è stato raggiunto facilmente e ora gli uomini di Giovanni Stroppa affrontano gli spareggi promozione con i gradi di squadra favorita. La Serie A non è utopia e l’ambiente è consapevole della propria forza: "Ai playoff faranno la differenza i dettagli. Ma noi siamo carichissimi", ha detto dopo Pisa il vice di Stroppa, Andrea Guerra. I punti di forza sono evidenti. La squadra è lunga e ha tante soluzioni soprattutto tra centrocampo e attacco. Davanti il ritorno di Vazquez regala all’arco grigiorosso la sua freccia migliore in termini di talento ed esperienza. Ora servirà lavorare su ciò che ultimamente ha funzionato meno. Come la difesa: i lombardi hanno subito 44 gol in stagione e nel girone di ritorno solo tre volte la porta è rimasta inviolata. La condizione fisica sarà da perfezionare. Nelle ultime settimane non sono mancati gli infortuni e i cali di forma. Da Antov a Ravanelli, fino a Pickel, Zanimacchia, Collocolo e Azzi, sono diversi gli uomini chiave a cui servirà far ritrovare la forma ideale. Al.St.