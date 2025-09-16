Cremonese, altro punto. Il Verona non sfonda

Non solo vittorie di prestigio: la salvezza si conquista anche raccogliendo pareggi preziosi in giornate complicate. Ed è questo il caso della Cremonese che impatta 0-0 sul campo del Verona. Eroe della serata il portiere grigiorosso Audero, protagonista di almeno 5 interventi decisivi. I lombardi, praticamente inesistenti in fase offensiva, dimostrano però grande spirito di sacrificio e rimangono così imbattuti e terzi in classifica.

Esordio assoluto in Serie A per Vardy, entrato nella ripresa ma piuttosto isolato, così come accaduto a tutti gli attaccanti della Cremonese. Venendo al match, Nicola conferma quasi interamente l’undici titolare visto col Sassuolo. Unica novità il ritorno di Bonazzoli in attacco al posto di Vazquez, che parte in panchina insieme appunto a Vardy. Il piano tattico della gara appare subito chiaro: il Verona tiene il punto del gioco mentre la Cremonese si affida alle ripartenze. I grigiorossi però faticano ad uscire dal pressing alto e asfissiante degli scaligeri, che costruiscono a ripetizione le occasioni migliori con i loro talentuosi attaccanti. Nella prima mezz’ora Orban e poi tre volte Giovane sfiorano il gol. La squadra di Nicola, assediata nella propria metà campo, è intimidita e molto imprecisa nel palleggio. Come succede al 34’ con Pezzella che perde palla in uscita, tuttavia Audero dice ancora di no ad Orban. Il portiere indonesiano è in gran serata e lo dimostra pure al 42’ quando mura Bradaric nell’uno contro uno.

Nella ripresa il copione non cambia. Cremonese un po’ più attiva davanti, ma comunque quasi sempre sovrastata da un Verona ancora pulito nell’ultima giocata. Al 13’ ecco il momento tanto atteso: triplo cambio dei grigiorossi ed esordio assoluto in Serie A per Vardy. Tre minuti dopo però è di nuovo pericoloso il Verona. I protagonisti sono sempre loro: gli scatenati Orban e Giovane contro l’insuperabile Audero che continua a respingere tutto. Da metà frazione i ritmi crollano, tuttavia nel finale i veneti hanno un’ultima enorme occasione. Sarr ci prova in contropiede, Audero si conferma imbattibile e Giovane manca clamorosamente il tap-in. E la Cremonese tira un sospiro di sollievo.