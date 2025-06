Cremonese: attesa per il nuovo allenatore, Davide Nicola in pole

Dopo la separazione con Stroppa, in casa Cremonese sale l’attesa per il nome del nuovo allenatore. "La società ha deciso di prendere strade diverse, ma non ci sono problemi. Quello che ti muove sempre è vedere se nella prossima avventura ci sono tutti i presupposti", ha spiegato intanto l’ormai ex mister grigiorosso, facendo capire come la scelta sia maturata più dal club. Il prossimo tecnico dovrebbe essere nominato solo in seguito alla decisione legata al direttore sportivo. L’attuale - Simone Giacchetta - al netto delle voci discordanti delle ultime settimane sembra destinato a rimanere, in quello che sarebbe un segno di continuità dirigenziale. Tornando alla panchina resta in pole Davide Nicola, seguito da Daniele De Rossi e Marco Giampaolo. Si defila Alberto Gilardino (in direzione Pisa).

Intanto la Cremonese sta iniziando ad attivarsi con più decisione anche sul mercato giocatori. In difesa è confermato l’interesse per il centrale Nosa Obaretin (nella foto). Il giovane classe 2003 potrebbe arrivare dal Napoli con la formula del prestito secco. Sempre per la retroguardia, attenzione a profili di esperienza e in tal senso stuzzica Davide Faraoni. Il terzino, 33 anni, è in scadenza di contratto col Verona e firmerebbe a zero. Infine per il centrocampo i grigiorossi seguono il 24enne Ebrima Darboe della Roma, che vorrebbe cederlo definitivamente.

Alessandro Stella