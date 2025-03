Cremonese bloccata sul 2-2 in casa della Carrarese

Una Cremonese sciupona e distratta strappa in extremis un pareggio in casa di una Carrarese che, dopo avere rimontato il gol iniziale di Zanimacchia, ha mancato in diverse occasioni il colpo del ko ed è stata punita dal definitivo 2-2 di Johnsen.

Il pareggio finale consente in ogni caso ai grigiorossi di compiere un passo in avanti, ma la prestazione messa in mostra allo Stadio dei Marmi rappresenta a buon diritto una delusione per una formazione delle potenzialità di cui dispone la formazione di Stroppa, che non riesce a trovare continuità di rendimento e ad avvicinarsi alle prime del torneo cadetto. Un rendimento al di sotto delle aspettative e del mercato (sia estivo che di gennaio) che, a questo punto, dopo aver visto allontanarsi in modo ormai irrecuperabile le prime due posizioni, a questo punto rischia di perdere non solo il terzo (con lo Spezia a +9), ma anche il quarto posto.

Il tutto per una flessione che sta mettendo in discussione le certezze dei grigiorossi, sempre sospesi tra le qualità di un organico importante e i troppi errori che di partita in partita, si stanno rivelando una pesante zavorra per la squadra di Stroppa, che sabato 8 marzo ospiterà il Catanzaro per una sfida che potrebbe rivelarsi di grande importanza per l’assegnazione della quarta piazza. L’incontro in Toscana inizia nel migliore dei modi per gli ospiti, che infrangono l’equilibrio iniziale con Zanimacchia, abile a far fruttare un bel duetto Bianchetti-Nasti per insaccare al 12’ la rete di un vantaggio che, però, ha breve durata. In effetti pochi minuti dopo la Cremonese manca con Vazquez il comodo raddoppio e al 27’ la Carrarese può così siglare il pareggio.

La difesa grigiorossa pasticca e Torregrossa può recuperare la sfera e servire al centro Finotto che batte Fulignati. La gara rimane ricca di capovolgimenti di fronte, ma al 42’ Cherubini punisce una Cremonese del tutto ferma e manda i toscani al riposo sul 2-1. Nella ripresa, pur correndo qualche rischio di troppo, la compagine di Stroppa spinge in avanti alla ricerca del pareggio. La Cremonese manca in un paio di circostanze il tris e gli ospiti possono rimanere in partita sino al 42’, quando Johnsen, di testa, anticipa Fiorillo e firma il definitivo 2-2 che non può comunque appagare a dovere le ambizioni della formazione di Stroppa.

Carrarese-Cremonese 2-2 (2-1) Carrarese (3-4-1-2): Fiorillo 5,5; Illanes 6, Guarino 6, Imperiale 6; Zanon 6, Zuelli 6 (43’ st Milanese sv), Schiavi 6, Belloni 5,5 (14’ st Bouah 6); Cherubini 6 (28’ st Giovane 6); Finotto 6,5 (28’ st Cerri 6), Torregrossa 6,5 (14’ st Melegoni 6). A disposizione: Ravaglia; Mazzi; Oliana; Cavion; Manzari; Fontanarosa; Capezzi. All: Antonio Calabro 6. Cremonese (3-5-2): Fulignati 5,5; Antov 5,5 (1’ st Folino 6), Ceccherini 6, Bianchetti 6; Zanimacchia 6,5, Pickel 6, Majer 5,5 (35’ st Gelli sv), Vandeputte 6 (19’ st Bonazzoli 6), Azzi 6,5; Vazquez 6 (8’ st Johnsen 6), Nasti 5,5 (1’ st De Luca 6). A disposizione: Drago; Tannander; Ravanelli; Moretti. All: Giovanni Stroppa 5,5. Arbitro: Paride Tremolada di Monza 6. Reti: 12’ pt Zanimacchia; 27’ pt Finotto; 42’ pt Cherubini; 42’ st Johnsen. Note: ammoniti: Antov; Illanes; Nasti; Belloni; Bianchetti; Cerri; Melegoni; Pickel – angoli: 0-7 – recuperi: 2’ e 6’.