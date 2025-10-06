Cremonese, c'è la voglia di crescere ancora

A conferma dei pronostici della vigilia, la Cremonese non è riuscita a fermare lo slancio di un’Inter decisa a tornare a volare ed ha perso la sua imbattibilità con i nerazzurri.

Una sconfitta che, comunque, non cambia più di tanto i piani della matricola grigiorossa, consapevole che dovrà giocare il suo campionato per la salvezza con ben altre rivali e già proiettata al posticipo di lunedì 20 ottobre allo “Zini” con l’Udinese. Complice la pausa per gli impegni delle nazionali mister Nicola ed i suoi giocatori adesso hanno a disposizione due settimane per preparare il confronto con i friulani che mette in palio punti che valgono letteralmente doppio.

Nonostante il primo ko stagionale, il tecnico della Cremonese ha subito cercato di individuare i punti principali sui quali incentrare il lavoro dei prossimi giorni: “Abbiamo potuto capire il nostro valore e della competizione che stiamo affrontando – è la riflessione di Davide Nicola – Abbiamo cercato in tutti i modi di dire la nostra. Direi che abbiamo pagato tanto la differenza di fisicità, soprattutto sul piano del lavoro difensivo. In ogni caso abbiamo sperimentato aspetti che ci faranno crescere e ci siamo confrontati con situazioni che dobbiamo imparare a leggere. Arrivare al gol è stato importante, anche perché non sempre sarà possibile guidare il gioco, ma dobbiamo comunque sfruttare i momenti ed essere anche bravi a difenderci”.

In effetti, spingendo lo sguardo in avanti, la sfida proibitiva con l’Inter ha fatto emergere alcuni aspetti sui quali mister Nicola ed i suoi dovranno lavorare durante questa sosta. In tal senso, al di là della necessità di recuperare gli infortunati Audero e Terracciano (anche se sia Silvestri che Ceccherini hanno fatto fino in fondo il loro dovere e senza dimenticare naturalmente l’assenza di Collocolo), per le fortune della Cremonese sarà molto importante ritrovare il miglior Sanabria e individuare la miglior composizione del centrocampo, dove, di fatto, le gerarchie non sono ancora definite e si sta ancora cercando la formula più efficace.

Tra i giocatori che devono ancora crescere si possono inserire Johnsen e Vandeputte, ma anche Barbieri, Sarmiento e Payero, senza tralasciare che potrebbe essere utile trovare il giusto spazio per Bonazzoli e Floriani Mussolini che stanno facendo vedere di poter offrire un valido contributo alla causa grigiorossa.

Sarà su questi spunti che mister Nicola ed i suoi giocatori dovranno cercare di indirizzare il loro lavoro in queste due settimane che separano dal match con l’Udinese, una gara molto importante per Bianchetti e compagni, che proprio con i friulani possono riprendere la loro rincorsa alla desiderata salvezza.