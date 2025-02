Bastoni gela la Cremonese al quarto minuto di recupero. Brutta caduta con il Cesena

Cremona – Un beffardo gol di Bastoni in pieno recupero costringe alla resa una Cremonese che proprio non riesce a dare continuità alla sua rincorsa. Alla squadra di Stroppa, ancora una volta, non mancano volontà e capacità di produrre gioco, ma, complice una certa dose di sfortuna, i grigiorossi non riescono a operare il sorpasso necessario per far fruttare gli sforzi profusi.

I romagnoli, giocando una prova attenta e ricca di volontà, riescono a così a fare bottino pieno allo “Zini”, confermandosi, anche grazie ai diversi giovani in campo, una matricola di assoluta caratura. Ben diverso lo stato d’animo al termine della partita dei padroni di casa, costretti a vedere sciupata l’ennesima, buona occasione di questa stagione e obbligati, una volta di più, ad affidare la propria voglia di riscatto alla trasferta che sabato 1 marzo condurrà i grigiorossi a rendere visita a un’altra matricola come la Carrarese.

Sin dai primi minuti è chiaro il copione della gara. Sono i locali a fare gioco e a rendersi insidiosi con Bonazzoli e Nasti, ma Klinsmann è attento. La buona partenza dei grigiorossi viene infranta al 14’, quando Antov perde palla scivolando davanti alla propria area. Ne approfitta subito La Gumina che appoggia a Calò l’assist per lo 0-1.

La Cremonese cerca di riprendersi subito, ma, pur premendo con generosità in avanti, non riesce a raddrizzare la situazione e deve anzi guardarsi dalle ripartenze dei romagnoli. Al 39’, però, la squadra di Stroppa raggiunge la parità. Castagnetti lancia Azzi che insacca il suo primo gol con la maglia grigiorossa e manda le due contendenti al riposo sull1-1. Nella ripresa entrambe le squadre fanno capire di voler puntare al risultato pieno. Al 18’ per alcuni istanti la Cremonese culla la gioia del vantaggio, ma il colpo di testa vincente di Antov viene vanificato dal Var. Con il passare dei minuti l’azione dei padroni di casa si trasforma in un vero e proprio forcing, ma la difesa bianconera ribatte caparbiamente colpo su colpo fino al 4’ di recupero, quando Bastoni, su punizione, trafigge Fulignati e la Cremonese per la più amara delle beffe, che costringe la squadra di Stroppa a cercare l’ennesimo riscatto sabato 1 marzo a Carrara. Cremonese-Cesena 1-2 (1-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 5,5, Ceccherini 6 (35’ st Folino sv), Bianchetti 6; Barbieri 5,5 (18’ st Johnsen 6), Pickel 6,5, Castagnetti 6,5 (35’ st Majer sv), Vandeputte 6, Azzi 6,5; Bonazzoli 6 (18’ st De Luca 6), Nasti 6 (28’ st Valoti 6). A disposizione: Drago; Tannander; Triacca; Moretti; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 5,5. Cesena (3-5-2): Klinsmann 7; Ciofi 6,5, Prestia 6, Mangraviti 6; Adamo 5,5 (1’ st Berti 6), Francesconi 6,5, Calò 6,5, Saric 6 (20’ st Bastoni 6,5), Celia 6; Russo 6 (1’ st Antonucci 6), La Gumina 6,5 (28’ st Shpendi 6,5). A disposizione: Pisseri; Siano; Mendicino; Tavsan; Piacentini; Manetti; Pieraccini; Pitti. All: Michele Mignani 6,5. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 5,5. Reti: 14’ pt Calò; 40’ pt Azzi; 49’ st Bastoni. Note: ammoniti: Nasti; Castagnetti; Barbieri; Ceccherini; Ciofi – angoli: 3-6 – recupero: 1’ e 6’ – spettatori: 7.404.