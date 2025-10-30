Cremonese, che festa. Show di Bonazzoli. Grigiorossi in volo

di Alessandro StellaAutorità di gruppo e le magie di un singolo: così la Cremonese torna alla vittoria dopo due mesi. Grazie alla straordinaria doppietta di Bonazzoli i grigiorossi stendono un Genoa in totale confusione e proseguono la propria marcia verso una salvezza che appare sempre più concreta, visti i ben nove punti di margine sul terzultimo posto. In questo momento i lombardi sono addirittura a meno due dalla zona Europa e al netto di discorsi troppo prematuri confermano di avere le armi per fare una stagione importante. Sabato contro la Juventus un nuovo importante crash-test. Venendo al match i grigiorossi ritrovano Audero in porta e Bondo a centrocampo. Nello stesso reparto, già rimaneggiato, si ferma però anche Zerbin. In attacco out Sanabria: ancora titolare Vardy. La Cremonese parte a razzo e al 4’ la sblocca: su corner Bianchetti svirgola l’impatto e trova Bonazzoli che si esibisce ancora in una splendida rovesciata vincente, convalidata dopo ben quattro minuti di check del var.

La magia della punta è di fatto l’unico guizzo fino alla mezz’ora di una gara molto fisica. La Cremonese è in gran forma a livello psico-fisico e gestisce il vantaggio con tranquillità. Di contro il Genoa, pur provando ad alzare il livello della propria manovra, cade in continue imprecisioni tecniche. E al 35’ Bonazzoli va vicino al raddoppio. Nel finale di frazione gli ospiti calano, il Grifone sale di tono e al 40’ Cornet sfiora il pari sottoporta con Bianchetti costretto ad un salvataggio miracoloso. La ripresa parte con un perfetto copia e incolla di quanto accaduto ad inizio gara. Sempre al 4’, sempre su corner di Vandeputte, sempre Bonazzoli al volo: 2-0 Cremonese e gara in ghiaccio. Il Genoa, le cui intemperanze dei tifosi hanno portato a una breve sospensione della gara nei minuti finali, tenta una reazione coi cambi ma tutto ciò che riesce a produrre è una rete annullata a Vitinha e un tiro di Frendrup respinto bene da Audero.