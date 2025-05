Cremonese chiude la Regular Season con sconfitta contro Pisa, ora testa ai playoff promozione

Termina con una sconfitta indolore la Regular Season della Cremonese. I grigiorossi cadono 2-1 in trasferta contro il Pisa e chiudono al quarto posto. Ora la testa va solo ai playoff promozione, ormai noto e unico obiettivo: gli uomini di Stroppa torneranno in campo il 21 maggio per la gara di andata delle semifinali contro la vincente di Juve Stabia-Palermo (in campo già sabato). Tornando al match con i toscani c’è da dire che la Cremonese, parecchio rimaneggiata da assenze e turnover, ha pensato soprattutto ad evitare infortuni. In ogni caso saranno da valutare le condizioni di Pickel, uscito all’intervallo per una botta alla coscia. Il primo, leggero, squillo del match è del Pisa al 10’ con Angori che manda alto di poco su punizione.

La Cremonese viaggia a ritmi bassi e il Pisa ne approfitta e passa in vantaggio al 22’. Bonazzoli sbaglia in impostazione e regala palla a Moreo che si fa venti metri palla al piede e batte Fulignati dal limite complice la deviazione di Ravanelli. I padroni di casa premono e alla mezz’ora sfiorano il raddoppio due volte, prima col palo di Caracciolo su corner e poi ancora con Angori che manda di poco a lato. E a fine frazione pure Marin va vicino al gol. I grigiorossi invece sembrano intenzionati a sprecare meno energie possibili in vista dei playoff e non calciano mai verso le parti di Nicolas. Ad inizio ripresa tra le file della Cremonese torna in campo dopo due mesi Vazquez. La musica cambia. Dopo due minuti El Mudo confeziona il primo tiro in porta dei suoi, Nicolas para facile. L’argentino ci riprova anche al 10’, ma il suo mancino è ancora troppo centrale. Al 19’ stavolta Vazquez torna nei panni abituali di uomo-assist, tuttavia Bonazzoli spreca da buona posizione. La sfuriata dei lombardi si spegne però in fretta e al 37’ il Pisa raddoppia con Touré. Solo in pieno recupero arriva il gol della bandiera grigiorosso di Bonazzoli.

-CREMONESE 2-1 (1-0)Marcatori: 22’ pt Moreo (P), 37’ st Touré (P), 48’ st Bonazzoli (C).