Cremonese d’assalto. Nicola, quanti dubbi. Sanabria torna dal 1’

Contro il Milan un successo clamoroso. A Como un pari di carattere in rimonta. Con l’Inter, infine, una sconfitta senza appello. Questa sera al cospetto dell’Atalanta (ore 20.45 allo Zini) la Cremonese affronta un altro derby lombardo, l’ennesimo in poche giornate, utile per capire se è in grado di tenere veramente testa alle big del campionato. I grigiorossi, fin qui, rappresentano una delle principali sorprese stagionali e il decimo posto, a +7 dalla zona salvezza, certifica la bontà del progetto. Anche nell’ultimo match contro l’Udinese sono arrivati ottimi segnali e la vittoria, che tuttavia manca da quasi due mesi, è sfumata di poco. Stasera, più che i tre punti, il tecnico Davide Nicola chiede alla sua Cremonese soprattutto continuità: "Quando vedo mettere in campo ciò su cui lavoriamo sono sempre soddisfatto. Vogliamo giocare così per più partite possibili. Servirà più velocità e meno frenesia. L’Atalanta è una squadra consolidata ormai da anni. Per noi sarà tostissima, visti anche gli altri impegni ravvicinati".

Nicola, poi, si sofferma sulle indicazioni avute in questa prima parte di stagione e carica l’intero ambiente: "L’obiettivo iniziale era rendersi conto se potevamo competere. Abbiamo capito che, se lavoriamo da squadra e ci muoviamo come blocco compatto, possiamo farlo. Anche contro le grandi squadre bisogna essere convinti di crearsi le proprie chance. E con l’Atalanta servirà assolutamente la spinta del nostro pubblico". Oltre all’alto livello della Dea, i grigiorossi sono chiamati a contrastare la cabala. Il successo contro i nerazzurri manca da 31 anni e i bergamaschi hanno vinto 10 degli ultimi 14 confronti. Diversi i dubbi di formazione. A partire dalla porta, dove Silvestri è in leggero vantaggio sul recuperato Audero. Confermati i tre difensori e i tre centrocampisti (viste le assenze in mediana di Collocolo e Grassi), mentre sull’esterno destro Barbieri è favorito su Zerbin. Grande rebus, infine, in attacco. Bonazzoli è quasi certo di partire dal 1’. Al suo fianco Sanabria, ancora alla ricerca del primo gol in grigiorosso, potrebbe riprendersi la titolarità. Vardy ("Con l’Udinese ha portato su la squadra, dialogato con i compagni, creato occasioni. Ha fatto numeri importanti. Dobbiamo cercare di gestire i suoi carichi distribuendo il minutaggio", ha sottolineato Nicola) e Vazquez, nel caso, saranno pronti dalla panchina come armi di lusso.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.