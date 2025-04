Cremonese: De Luca e Johnsen trascinano l'attacco verso i playoff di Serie A

Dopo una prima parte di stagione poco prolifica la Cremonese si gode finalmente i suoi attaccanti. Il reparto offensivo grigiorosso, sebbene privato di Vazquez per 10 giornate a causa dell’ormai nota squalifica, nelle ultime settimane ha alzato i giri del motore. A partire dal successo di venerdì nel derby contro il Mantova per 4-2: doppietta di De Luca e gol di Johnsen. I due formano la coppia d’attacco titolare da quando “El Mudo“ è stato fermato e non stanno facendo rimpiangere il compagno. L’italiano porta fisicità e senso del gol, mentre il norvegese è decisivo con la sua qualità palla al piede. E i numeri parlano chiaro: De Luca è a 8 gol stagionali, Johnsen invece ha realizzato 6 centri a cui si aggiungono 7 assist. "Io cerco sempre di creare occasioni e segnare, ultimamente è andata meglio - dice lo scandinavo -. Se sono libero in campo non mi importa la posizione nella quale gioco. Il mister mi dà questa libertà e posso andare ovunque per attaccare la profondità". Considerando poi le 9 reti di Vazquez, le 5 di Bonazzoli e le 2 di Nasti, tra titolari e panchinari il tecnico Stroppa ha un attacco da 30 gol. Un dato determinante in vista dei playoff per la Serie A nei quali la Cremonese, attualmente stabile al quarto posto, si presenterà probabilmente come favorita e con Vazquez in più.

Al.St.