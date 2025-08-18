La Cremonese pronta al debutto in serie A. Ultimi ritocchi in vista del Milan (a San Siro)

La Cremonese sta cercando di presentarsi nel migliore dei modi all’appuntamento con la prima giornata di serie A. Sabato 23 agosto, con fischio d’inizio alle 20.45, la matricola grigiorossa farà il suo esordio stagionale nientemeno che a San Siro, in casa del Milan. Una sfida dal pronostico apparentemente scontato, avverso alla squadra di mister Davide Nicola che, comunque, è decisa a far fruttare questi ultimi giorni di vigilia per tentare di partire con il piede giusto.

Un intento che spinge la Cremonese a lavorare in due direzioni, visto che, da una parte, il tecnico chiamato a condurre la sua compagine alla salvezza dovrà spingere forte sull’acceleratore per condurre tutto l’organico a sua disposizione nella condizione ideale, mentre dall’altra il ds Simone Giacchetta dovrà portare a termine (il prima possibile) le operazioni di mercato che dovranno far assumere alla Cremonese il suo volto definitivo (e competitivo).

Il mercato

Da quest’ultimo punto di vista le ultime settimane del mercato estivo dovranno operare ancora alcuni inserimenti nell’organico della matricola grigiorossa. In tal senso si parla soprattutto dell’attacco, ma anche il centrocampo potrebbe necessitare di un ulteriore ritocco. Per quel che riguarda il reparto avanzato il dichiarato oggetto dei desideri è stato a lungo il paraguayano Sanabria, ormai fuori dal progetto del Torino dopo l’arrivo di Simeone. Un accordo che sembrava ormai in dirittura d’arrivo sino a poche ore fa, quando si sono manifestati alcuni intoppi di carattere economico (sia per la richiesta della società del presidente Cairo che per lo stipendio del giocatore) che potrebbero far arenare la trattativa con la necessità di individuare in fretta un’altra soluzione.

I movimenti del ds Giacchetta verranno certamente condizionati anche dalle possibili partenze che caratterizzeranno le prossime giornate. A tal proposito si parla di Tsadjout e Nasti che stanno per prendere la via dell’Emilia, ma, dopo quelli improvvisi di Azzi e Ravanelli, potrebbero esserci altri adii inattesi. Il più significativo in questo caso è senza dubbio quello di un autentico pezzo di storia grigiorossa come Castagnetti, che rischia di trovare poco spazio tra Grassi e Bondo e potrebbe anche decidere di cercare maggiori opportunità tornando in serie B (Cesena?).

Emergenza nuova punta

Le trattative del ds Giacchetta vengono seguite con grande interesse a Cremona, perché se è vero, come ha sottolineato mister Nicola, che la Cremonese nelle ultime tre gare giocate non ha mai subito gol, è altrettanto innegabile che i grigiorossi faticano troppo per andare in gol. Un limite che potrebbe venire risolto dall’arrivo di una nuova punta capace di arrivare in doppia cifra, ma che dev’essere anche affrontato sul terreno di gioco per studiare i meccanismi e i movimenti che possono sorprendere le difese avversarie. Bisogna fare in fretta, però, il Milan è già alle porte e i rossoneri quest’anno non intendono compiere passi falsi.