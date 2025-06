Cremonese: decisioni imminenti su allenatore e direttore sportivo

"Mi auguro che in settimana vengano fatte delle scelte riguardo le figure dell’allenatore e del direttore sportivo. Si tratta dei primi due nodi da sciogliere così da poter programmare la nuova stagione". Parola del direttore generale della Cremonese, Paolo Armenia. Ci siamo. Da oggi ogni giorno potrebbe essere quello buono per delineare il futuro di Giovanni Stroppa sulla panchina grigiorossa e di Simone Giacchetta dietro la scrivania. Per quanto riguarda il tecnico di Mulazzano, autore della grande promozione in Serie A, le possibilità di permanenza sono in costante calo. E la frase del dg Armenia non fa che aumentare la sensazione: "Ci sono riflessioni in corso". In caso di addio con Stroppa come nuovo allenatore c’è sempre in pole Alberto Gilardino (corteggiato però anche da Cagliari e Fiorentina). Poi Davide Nicola che è alla ricerca di una nuova avventura in Serie A dopo la separazione con i sardi. Ma non si esclude nemmeno un “mister x“ di nome mai uscito finora. Stroppa intanto ha numerose pretendenti, dal Venezia al Modena e per ultima in ordine di tempo lo Spezia, in quello che sarebbe un clamoroso accordo col club appena battuto nella finale playoff.

Per quanto riguarda la Cremonese invece la scelta del tecnico è necessaria in tempi brevi, in modo da poter iniziare a ragionare meglio su come rinforzare la rosa. "La differenza tra questa Cremonese e quella con cui abbiamo conquistato la promozione nella stagione 2021-2022 è il fatto che possiamo vantare in rosa diversi giovani di proprietà. Sicuramente dovremo fare degli investimenti mirati e magari d’esperienza, ma questa volta si parte da una buonissima base. Noi cercheremo di fare tesoro degli errori del passato e costruire una squadra che ci permetta di combattere fino alla fine", ha spiegato Armenia. In questo momento, considerando anche i ritorni dai prestiti, i lombardi hanno un organico di 30 calciatori: servirà sfoltire, ma allo stesso tempo intervenire dove necessario.

Alessandro Stella