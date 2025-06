Cremonese e Giovanni Stroppa si separano: alla ricerca di un nuovo allenatore

"Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!". Gli ultimi dubbi sono stati spazzati via dal comunicato ufficiale della società: le strade della Cremonese e di Giovanni Stroppa si separano. Nonostante la straordinaria promozione in Serie A, conquistata due settimane fa, il tecnico e i grigiorossi di patron Giovanni Arvedi hanno deciso di non rinnovare il contratto con scadenza a fine mese. Un addio sorprendente fino ad un certo punto, visti i numerosi alti e bassi vissuti negli ultimi due anni tra Stroppa e il club (compreso il discusso momentaneo esonero avvenuto lo scorso ottobre). Che ora, in tempi brevi, è chiamato a nominare il nuovo allenatore. Un profilo possibilmente dotato di esperienza nella massima serie e in grado di guidare una neopromossa con tutte le difficoltà del caso. Sono tante le opzioni sul tavolo: da Davide Nicola (nome favorito, soprattutto se Nereo Bonato diventasse il nuovo Direttore Sportivo), ad Alberto Gilardino e Daniele De Rossi (entrambi contesi anche da Parma e Pisa). Non si esclude nemmeno la pista Marco Giampaolo, mentre Eusebio Di Francesco dovrebbe andare al Lecce dopo l’addio al Venezia. Chi invece sembra destinato alla panchina dei lagunari è proprio Stroppa, pronto a ripartire nuovamente dalla Serie B, ormai per lui è terra di conquista. Alessandro Stella