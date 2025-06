Cremonese: Futuro Incerto per Stroppa, Rinnovo in Bilico

Il velo di incertezza in casa Cremonese si fa più fitto. Giovanni Stroppa è tutt’altro che certo di rimanere sulla panchina grigiorossa. Dopo la grande festa per celebrare il ritorno in Serie A, la società lombarda si è presa qualche giorno di tempo prima di iniziare a definire il futuro. E la questione legata all’allenatore appare in totale stallo. Stroppa infatti settimana prossima dovrà incontrare il club per parlare del rinnovo del contratto, ma fin dai momenti post promozione e nei giorni successivi ha fatto capire di non essere sicuro sulla permanenza a Cremona. "La proprietà sta facendo delle riflessione, entro la settimana prossima decideremo", fa sapere il dg dei grigiorossi , Paolo Armenia.

Ad oggi la sensazione è che il tecnico di Mulazzano voglia prima avere le giuste sicurezze sulla competitività del progetto tecnico anche per l’annata prossima. Discorso che si lega a quello della grossa differenza di feeling personale tra Serie A e B. In carriera nella massima categoria Stroppa ha sempre faticato, rimediando esoneri prematuri. Viceversa nella cadetteria ha la nomea di “mago“ delle promozioni" e su di lui c’è già l’interesse di diverse squadre: dal Modena al Palermo, fino al Venezia. In caso di separazione lato Cremonese invece i nomi sul taccuino sono quelli di Alberto Gilardino (in pole), Daniele De Rossi e Davide Nicola. Intanto i grigiorossi iniziano a guardarsi intorno anche per rinforzare la rosa. Per la difesa, reparto che necessita di maggiori rinforzi, interessa il 22enne Nosa Obaretin. Il giovane e possente centrale di proprietà del Napoli, nonché ex scuola Milan, ha giocato la stagione appena conclusa nel Bari. Su di lui ci sono anche il Pisa e gli svizzeri del Lugano.

Infine allo stesso tempo il club lombardo dovrà valutare i rientri dal prestito di diversi giocatori. Dai difensori Quagliata a Sernicola (per i quali non è esclusa totalmente una permanenza), fino agli attaccanti Afena Gyan, Okereke e Tsadjout. Il portiere Jungdal invece è stato riscattato dai belgi del WesterloAlessandro Stella