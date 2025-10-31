Cremonese-Juventus: Yildiz e Kelly out. Probabili formazioni, orario e dove vedere la prima di Spalletti

Cremona, 31 ottobre 2025 – La prima di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus va in scena allo "Zini" di Cremona. I bianconeri hanno ritrovato il successo dopo 46 giorni e il gol, con Vlahovic che ha spezzato un digiuno offensivo lungo 399 minuti. Di fronte, una Cremonese in piena fiducia: 14 punti in nove giornate, miglior avvio di sempre in Serie A (eguagliato il record del 1993/94) e imbattibilità casalinga con tre pareggi e una vittoria. Bonazzoli, autore di quattro gol tutti in trasferta, sogna il primo sigillo davanti ai propri tifosi in una partita che sa già di esame di maturità per entrambe le compagini. Vecchia Signora senza Yildiz e Kelly, entrambi fuori dalla lista dei convocati.

I precedenti

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d'andata contro squadre neopromosse (5V, 3N): l'ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d'andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer). La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi). Dopo aver mancato l’appuntamento con il gol nella prima sfida di Serie A contro la Cremonese, la Juventus ha segnato in tutte le successive 15, per un totale di 37 reti (2.5 di media a match). Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1-0 per la Juventus), mai due risultati identici di fila. Solo in due occasioni la Cremonese è riuscita a segnare più di un gol contro la Juventus in Serie A, nel 2-2 del dicembre 1989 e nel 3-3 del 1996.

La conferenza stampa di Nicola

“Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista, in generale tutte le squadre hanno rispetto l’una dell’altra ed è un aspetto, insieme all’umiltà, che permette di esprimere sé stessi - le parole espresse in conferenza stampa da Davide Nicola - Sfidiamo una squadra che ha attitudine a vincere e lotta per obiettivi importanti come lo scudetto, ma c’è anche chi punta a migliorarsi ogni giorno come noi. Ogni partita è un’occasione per fare qualcosa di straordinario, senza troppo rumore ma con la convinzione che come squadra si può sempre fare qualcosa di buono. Sta a noi dimostrare sempre, attraverso la prestazione che vogliamo fare. Il cambio di allenatore può portare attenzioni maggiorate, e a noi porta solo due giorni per preparare velocemente questa partita, cercando di farlo nel migliore dei modi analizzando ciò che potrebbe fare lo staff tecnico e quanto fatto sin qui. Serviranno la giusta attenzione e la giusta partecipazione, cercheremo di capire come potrebbero presentarsi domani oppure lavoreremo su più di un sistema per farci trovare pronti”.

Le parole di Spalletti

Verso la partita con la Cremonese, Spalletti ha parlato così: "Ho visto molte partite quest'anno del nostro campionato e poche le ho viste con una delle due squadre nettamente favorite rispetto alle dirette avversarie. Noi non siamo nelle condizioni di porci con presunzione nei confronti di qualche avversaria. Bisogna lasciare che sia il rumore del pallone sull'erba a parlare, non gli slogan".

Le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.

La designazione arbitrale

Il direttore di gara designato è Daniele Chiffi di Padova, assistenti Dario Cecconi di Empoli e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce. Al Var Lorenzo Maggioni di Lecco, assistente al Var Simone Sozza di Seregno.

Orario e dove vedere la sfida

Cremonese-Juventus è in calendario per sabato 1 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.