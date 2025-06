Cremonese. Nicola, ora ci siamo. Pronto un biennale

Dopo una trattativa infinita, l’accordo tra la Cremonese e Davide Nicola è ormai certo. Prima di poter ufficializzare il nuovo allenatore, i grigiorossi dovevano aspettare che il tecnico piemontese risolvesse il proprio contratto con il Cagliari, squadra da cui si è separato ad inizio mese. Risoluzione arrivata ufficialmente ieri. Il club lombardo riteneva la cosa una mera formalità e da tempo è pronta ad accogliere il nuovo mister.

Nicola, che nei giorni scorsi è stato premiato con la “Briglia d’Oro“ dall’Aiac di Siena, si era limitato a dire di essere ancora legato al Cagliari senza sbottonarsi ulteriormente. Ma per lui la Cremonese ha già pronto un biennale fino al 2027 con opzione per un altro anno.

Per il resto anche il mercato prosegue a passi piccolissimi. In entrata c’è sempre interesse per l’attaccante della Roma, Eldor Shomurodov. L’uzbeko gradirebbe la destinazione e la Roma vuole liberarsene entro fine giugno per fare plusvalenza. Ma i giallorossi chiedono almeno 8 milioni di euro e la concorrenza straniera non manca: l’operazione resta complessa, considerati pure i tempi stretti.

In uscita, invece, si registra la prima cessione. Il centravanti classe 2001, Marco Zunno, dopo diversi anni passati in prestito, lascia a titolo definitivo la Cremonese e si accasa al Crotone in Serie C.

Al.St.