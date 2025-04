Cremonese: Obiettivo Semifinali Promozione tra Sfide Cruciali e Assenze

La qualificazione ai playoff appare certa, ma per la Cremonese difendere il quarto posto e accedere direttamente alle semifinali promozione è un obiettivo fondamentale. Tuttavia, da qui a fine campionato, ci saranno cinque partite in diciannove giorni, una più tosta dell’altra. Pisa, Mantova, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. Tradotto: le prime tre della classe, un derby e un delicato testa-coda. Ai grigiorossi servono dieci punti per mantenere la posizione attuale. La trasferta in Toscana (domani sera alle 20.30) rappresenta dunque un primo test ideale per capire le proprie ambizioni.

L’ultimo pareggio con la Juve Stabia ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, viste le tante occasioni mancate, ma il tecnico Giovanni Stroppa difende l’operato della squadra: "Le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Arriviamo da una stagione straordinaria e c’è chi mi dice che dovevo giocare in un altro modo. Io sono soddisfatto del mio lavoro e di quello dei ragazzi". Il Pisa di Pippo Inzaghi è vicino alla promozione diretta, ha vinto tre delle ultime quattro gare e rappresenta una vera bestia nera per i lombardi. In più la vittoria delle Cremonese in trasferta manca dal 2007. Stroppa, però, è fiducioso: "Si affrontano due squadre forti. Il Pisa ha grandi giocatori e un grande allenatore. Servirà fare una partita importante, con una prestazione di spessore. Conto molto sulla condizione del gruppo. Ho chiesto a tutti quanti di giocare alla morte ogni singolo minuto".

Fronte formazione l’unico sicuro assente è Vazquez, squalificato ancora per 4 turni. Per il resto c’è qualche acciaccato da valutare, tra cui Ceccherini (pronto Antov in difesa). Due ballottaggi da risolvere, invece, tra centrocampo e attacco: Pickel è favorito su Collocolo come mezz’ala, mentre davanti Johnsen si gioca un posto dal 1’ con Bonazzoli e Valoti. Infine da segnalare la probabile giornata di festa per capitan Barbieri, che è pronto a tagliare il traguardo di 200 presenze in maglia grigiorossa.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.