Cremonese: pareggio a Genova, playoff ancora in bilico

Il pareggio senza reti ottenuto giovedì pomeriggio a Genova contro la Sampdoria ha lasciato sensazioni alterne in casa Cremonese. Da un lato c’è un po’ amaro in bocca. In ottica classifica, il terzo posto e lo Spezia si sono allontanati in modo quasi irrimediabile (6 punti di distacco tra le due squadre a tre gare dal termine del campionato, nonostante lo scontro diretto ancora da giocare). E la Juve Stabia si è invece avvicinata a -4. Restando sulla gara di Marassi, è un dato che il reparto offensivo della Cremonese, brillante nelle precedenti uscite, è apparso piuttosto spuntato. De Luca, Johnsen e compagni hanno chiuso un match senza realizzare reti per la prima volta dal 3 febbraio. In generale i lombardi hanno sofferto sia il grande caldo, che il ritmo di gioco elevato dei blucerchiati. Ma alla fine è comunque arrivato un punto, ad allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi della Cremonese. Il tecnico Giovanni Stroppa contento: "Sono soddisfatto per com’era cominciata e per l’ambiente. Giocavamo in condizioni difficili. Non abbiamo preso confidenza subito con quello che stava succedendo. La partita l’abbiamo amministrata anche abbastanza bene. Chiaro, potevamo fare di più: eravamo timidi all’inizio, nella ripresa potevamo fare meglio, ma è stata una gara di spessore".

Ora, però, non c’è tempo per rifiatare. Le ultime giornate sono tutte concentrate nei prossimi dieci giorni e per i grigiorossi rappresentano tre test fondamentali in vista dei playoff: Sassuolo, Spezia e Pisa. Un triplo esame con le prime della classe. Si parte con gli emiliani, domani alle 19.30 allo Zini. I neroverdi sono già promossi in Serie A, ma anche dopo aver ottenuto il prestigioso risultato non hanno staccato la spina, confermandosi veri dominatori. Tuttavia se la Cremonese, che nella gara di andata si era imposta per 4-1, vuole arrivare agli spareggi con i gradi di favorita deve uscire indenne anche in sfide come quella alla capolista.