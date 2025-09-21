Cremonese - Parma 0-0, poche emozioni allo Zini

Cremona, 21 settembre 2025 - Vince la noia allo Stadio Zini di Cremona, dove si chiude con un pareggio a reti bianche la sfida tra la Cremonese e il Parma. Davvero pochissime emozioni all'interno di una partita dai ritmi molto bassi e molto spezzettati. Una sola volta una squadra è arrivata vicino al gol ed è stato il Parma, con il palo pieno colpito da Mateo Pellegrino nei primi minuti di gara. La squadra di Davide Nicola ottiene il secondo 0-0 consecutivo, ma mantiene l'imbattibilità con 8 punti nelle prime quattro partite. Per la squadra di Carlos Cuesta si tratta del secondo pareggio in campionato, dopo quello ottenuto contro l'Atalanta, ma la prima vittoria resta ancora all’appello.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Primo tempo

Cutrone è il protagonista della prima azione pericolosa della partita: al 6' un campanile di Sanabria favorisce il recupero del Parma, con l'ex Como che entra in area ma colpisce male il pallone, spedendolo a lato. La squadra di Cuesta continua a prendere campo: una grande progressione di Valeri sulla fascia sinistra gli permette di crossare, con Pellegrino che colpisce bene di testa, ma il pallone sbatte sul palo. Nicola è costretto già al 15' ad utilizzare la sua prima sostituzione: Collocolo si fa male durante un allungo e al suo posto entra Grassi. Ritmi molto bassi in questa prima frazione a Cremona, con un gioco molto spezzettato e poche occasioni importanti. Al 32' uno scambio tra Cutrone e Pellegrino permette all'argentino di girarsi e calciare verso la porta, con Audero che blocca. Finisce il primo tempo allo Zini con pochissime emozioni.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, c’è un altro cambio per la Cremonese: Ceccherini al posto di Bianchetti. Non sembra cambiato molto il ritmo della partita rispetto ai primi 45', con le squadre che faticano ad arrivare alla conclusione finale. Prova a rendersi pericoloso il Parma: Bernabè tenta la conclusione da fuori e costringe Audero ad allungarsi in calcio d’angolo. Nicola prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Floriani Mussolini al posto di Vandeputte. Il Parma continua ad avere il possesso del pallone, chiudendo la Cremonese nella propria metacampo, ma senza creare grosse occasioni. La Cremonese finisce le sostituzioni con il doppio cambio in cui entrano Moumbagna per Sanabria e Johnsen per Zerbin. All’80’ il Parma ha una chance importante con Del Prato che, in posizione defilata, cerca la porta, ma trova il piede di Audero. Dopo 85' di partita, c'è anche la prima vera occasione per i padroni di casa, con il colpo di testa di Moumbagna che colpisce di testa verso la porta, ma centra il suo compagno Baschirotto in posizione di fuorigioco. Cinque minuti di recupero che sono lo specchio dell'intera gara, con poche occasioni pericolose da entrambe le parti. Finisce 0-0 una partita che difficilmente verrà ricordata per le sue emozioni.