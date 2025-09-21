Cremonese-Parma. Vardy non recupera. Vazquez torna dal 1’

Un nuovo scontro diretto, il terzo consecutivo, per proseguire la striscia di imbattibilità e fare un altro piccolo passo verso la salvezza. Oggi pomeriggio, ore 15, la Cremonese ospita il Parma in quello che per le tifoserie è visto quasi come un derby e in tal senso i lombardi potranno contare sul solito caloroso supporto dello Stadio Zini. La vigilia del match ha portato con sé la notizia, nell’aria da giorni, che il popolo grigiorosso sperava di non sentire: Vardy non sarà della gara , facendo slittare così ad ottobre l’esordio davanti al pubblico di casa. L’attaccante inglese non ha smaltito il risentimento muscolare e lo staff preferisce non rischiarlo. Stessa identica situazione per l’altro neo-acquisto Sarmiento, pure lui fermo ai box. "È tanta la voglia di integrarli il più velocemente possibile, ma bisogna stare attenti a non esagerare. Con entrambi, i carichi di lavoro sono un po’ insostenibili per il loro stato di forma momentaneo", ha spiegato il tecnico Nicola in conferenza stampa.

Tuttavia la Cremonese ha ampia scelta in rosa e vuole sfruttare bene l’occasione odierna contro un Parma reduce da appena un punto in tre gare. Allo stesso tempo il piano tattico degli emiliani, basato su velocità e aggressività, potrebbe essere simile a quello messo in atto dal Verona lunedì scorso. E viste le difficoltà mostrate in Veneto, Nicola chiede attenzione: "Mi aspetto una squadra forte, L’ho studiata con grande attenzione e il Parma per me c’entra poco con la lotta salvezza. L’aggressività è importante, noi abbiamo bisogno di adattamento, siamo votati a cercare il gioco, ma quando affrontiamo squadre così dobbiamo assumere caratteristiche diverse, con meno tocchi. In generale abbiamo iniziato l’avventura con uno spirito incredibile, è una qualità che ci fa andare oltre quello che ancora non c’è".

Venendo alla formazione, ci si aspetta una conferma quasi totale del blocco di titolari visto in questo avvio di stagione. Uniche probabili novità, Grassi al posto di Bondo in mediana e Vazquez (ex della sfida) dentro per Bonazzoli in attacco, al fianco di Sanabria. Come mezz’ali intoccabili Collocolo e Vandeputte (Payero è ancora out per infortunio), due degli eroi della promozione dalla B alla A e molto apprezzati da Nicola. "Sono entrambi alla prima esperienza in un nuovo campionato, a dimostrazione che ci sono giocatori della scorsa Serie B che possono giocare in questo contesto. Sicuramente in quel reparto al momento abbiamo poche alternative, ma loro sono giocatori eccezionali e disposti al lavoro. Se lo meritano".

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.