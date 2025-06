Cremonese promossa in Serie A: completato il roster delle venti squadre

Mancava solo un nome, che è uscito ieri sera dalla finale di ritorno dei playoff promozione di Serie B: dopo il Sassuolo e il Pisa, che avevano centrato la promozione in A arrivando primo e secondo, ieri si è aggiunta anche la Cremonese di Stroppa, alla terza promozione in A, a completare il roster delle venti squadre. I lombardi hanno vinto 3-2 sul campo dello Spezia il ritorno, dopo lo 0-0 dell’andata.

Per i neroverdi di Fabio Grosso (nella foto) un immediato ritorno dopo la retrocessione dell’anno prima, per i toscani un centro al secondo tentativo dopo la finale persa contro il Monza (di Stroppa, il Pisa era allenato da D’Angelo come lo Spezia ieri...) qualche anno fa. Anche i grigiorossi tornano in A dopo poche stagioni.

Le tre neopromosse vanno a prendere il posto di Empoli, Venezia e Monza, e conosceranno il loro cammino venerdì 6 giugno con la pubblicazione del calendario del prossimo campionato. Una novità, anticipata all’interno del Festival della Serie A di Parma. Venerdì dalle ore 18.30, al Teatro Regio di Parma, il varo del calendario in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A e su “Radio Tv Serie A con RDS”, per la conduzione di Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente Ezio Simonelli, dell’ad Luigi De Siervo, di Andrea Butti e di Stefano Ballista, Ad di Enilive.