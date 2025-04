Cremonese ribalta il Mantova 4-2: doppietta di De Luca e magie di Johnsen

di Alessandro StellaCREMONASei gol, errori e show assoluto allo Zini. La Cremonese soffre, ribalta il Mantova e poi domina 4-2 il derby. I grigiorossi giocano un secondo tempo devastante - trascinati dalla doppietta di De Luca e dalle magie di Johnsen -, consolidano il quarto posto e salgono a -4 dallo Spezia. Gli uomini di Stroppa lanciano così un pesante messaggio in vista dei playoff. I virgiliani di Possanzini, invece, ben figurano nei primi 45’, ma spariscono nella ripresa e rimangono a +2 sulla zona playout. E l’1 maggio a Cesena, tra infortuni e squalifiche, mancherà metà difesa.

Avvio di gara surreale allo Zini. Il Mantova parte fortissimo e al 4’ la sblocca: corner di Burrai per Redolfi che brucia Bianchetti (alla 200esima presenza con la Cremonese) e batte di testa un poco reattivo Fulignati. Ma al momento del gol il difensore virgiliano cade male sulla caviglia, ed invece di esultare è costretto ad uscire in barella. La retroguardia grigiorossa fatica a contenere Mensah (tutti e tre i centrali sono ammoniti nel primo tempo) e al 12’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Galuppini. I padroni di casa reagiscono solo al 20’ quando De Luca si divora il pareggio da pochi metri. La Cremonese alza il ritmo e al 23’ va ancora vicina al pari. Prima con Zanimacchia, il cui tiro dal limite viene sventato da una gran risposta di Festa; poi con De Luca che sulla respinta cerca il tap-in, trovando però l’incredibile opposizione di Bani e la traversa. Ma l’1-1 è nell’aria e al 25’ arriva: Zanimacchia pesca Johnsen in area, il norvegese danza sul pallone e con un destro chirurgico batte in rete. Ritmi altissimi, i grigiorossi imperversano mentre i virgiliani annaspano. Al 33’ Vandeputte coglie un palo clamoroso dal limite. Il Mantova però si riorganizza e nel finale di frazione torna ad essere pericoloso con Galuppini che impegna Fulignati sul primo palo.

Ad inizio ripresa Stroppa inserisce Antov e Collocolo e i suoi si scatenano. Dopo due minuti Barbieri crossa, Vandeputte trova di testa De Luca che stavolta sotto porta non sbaglia. I virgiliani appaiono tramortiti e al 4’ la Cremonese colpisce il terzo legno di serata ancora con Vandeputte. E il tris arriva a stretto giro di posta: all’8’ l’inesauribile Barbieri scende ancora sulla destra e serve Collocolo, bravo a sorprendere Festa con un destro strozzato. I padroni di casa mantengono il pieno controllo del match e al 28’ il tandem d’attacco è ancora letale: cross col contagiri di Johnsen e zuccata vincente di De Luca. La sagra dei gol non è finita e quattro minuti dopo il Mantova accorcia il passivo con un gran destro di Brignani dai 25 metri che si infila nel sette.