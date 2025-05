Cremonese-Sassuolo 1-1: Barbieri risponde a Laurienté, pareggio amaro per i grigiorossi

di Alessandro StellaCREMONASecondo pareggio consecutivo per la Cremonese che allo Zini impatta 1-1 in rimonta contro il Sassuolo nel big-match di giornata. Al vantaggio neroverde di Laurienté risponde la magia di Barbieri. Un punto nel complesso dolceamaro per i grigiorossi, che giocano molto meglio rispetto alla capolista, ma vengono frenati dagli errori individuali di Fulignati e De Luca. Gli uomini di Stroppa non approfittano delle frenate di Juve Stabia e Spezia e la situazione di classifica, a due giornate dal termine, non varia. Il terzo posto resta a 5 punti, mentre il quinto è a distanza di sicurezza (+4).

Inizio di gara a ritmi piuttosto alti. Le due squadre sono subito pronte sul piano agonistico, anche se le occasioni latitano. Nella prima mezz’ora brilla di più la Cremonese, pericolosa soprattutto al 16’ in contropiede. Zanimacchia va in progressione e mette in mezzo dove Pickel impegna Satalino sul primo palo. Ma al 31’ il Sassuolo (che ieri ha vinto aritmeticamente la B dopo aver già centrato la promozione) la sblocca all’improvviso: Fulignati sbaglia completamente l’appoggio, Laurienté intercetta e insacca a porta vuota. I grigiorossi non si scoraggiano e pareggiano quasi subito. Al 38’ Barbieri salta Boloca con un tunnel e dal limite dell’area infila un gran destro all’incrocio opposto. Nella ripresa il copione non cambia e sono sempre i lombardi ad essere più attivi. La prima e di fatto unica grossa occasione arriva però solo al 20’, con il neo entrato De Luca che calcia alto da pochi passi sugli sviluppi di un corner. La stanchezza si fa sentire e nei minuti finali le due squadre si trascinano lentamente verso il pareggio finale.