Cremonese-Sassuolo 3-2: De Luca dal dischetto la decide all'ultimo, due su due per Nicola

Cremona 29 agosto 2025 – Dopo il clamoroso successo della prima giornata contro il Milan, la Cremonese di Davide Nicola esordisce allo Zini contro il Sassuolo in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. I grigiorossi danno l'impressione di poter gestire il doppio margine ottenuto nel finale di secondo tempo, ma gli emiliani compiono la rimonta nella ripresa. Nel finale però il rigore di De Luca regala i tre punti a Nicola e mantiene i lombardi in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Primo tempo

Per il match contro i neroverdi Nicola sceglie il terzetto Terracciano, Baschirotto e Bianchetti nella linea arretrata davanti ad Audero. A fare da metronomo di centrocampo c'è Bondo, affiancato da Collocolo e Vandeputte nella mediana lombarda, mentre Zerbin e Pezzella corrono sulle due corsie. In avanti Vazquez affianca Sanabria, mentre il match-winner di San Siro, Bonazzoli, non c'è a causa di una contusione patita in allenamento. Grosso invece sceglie Muric tra i pali, con Idzes e Muharemovic come centrali della difesa. Walukiewicz e Doig agiscono come terzini, mentre Matic detta i tempi in mediana, affiancato da Vranckx e Boloca. Capitan Berardi e Laurienté sono sulle fasce a sostenere l'unica punta Pinamonti.

Gara abbastanza bloccata nelle primissime battute allo Zini. La Cremonese prova a palleggiare, ma fatica a trovare spazi, merito della grande densità messa in campo dagli emiliani. Poco spazio egli ultimi metri per entrambe le squadre e tanta lotta nella zona mediana del campo. In questi duelli esagera Sanabria nella caccia del pallone: il sudamericano alza la gamba per controllare la sfera e colpisce Laurienté, per l'arbitro Guida è cartellino giallo. Per i primi squilli è necessario aspettare circa il 10' di gioco, la girata aerea di Pinamonti conclude la prima azione pericolosa dei neroverdi, tutto facile per Audero e pallone bloccato a terra. Tre minuti più tardi Vandeputte su punizione calcia molto bene, ma la barriera devia il tiro in corner.

Nessuna delle due squadre ha fretta, il ritmo dell'incontro è basso e il risultato è una sfida avara di emozioni. Il Sassuolo è più propositivo rispetto ai padroni di casa, ma le scorribande sulle corsie non portano mai a particolari occasioni da gol. I neroverdi battono molto la fascia di sinistra, quella difesa da Zerbin tra i lombardi, ma non riescono mai a convergere verso l'area per mettere guai ad Audero e compagni. Per vedere una nuova occasione da gol infatti è necessario attendere il 31', quando Pinamonti riceve da Doig e prova a girarsi per calciare in porta. Il suo tentativo con il destro è indirizzato nello specchio, ma si spegne tra le braccia di Audero.

Nel finale di tempo si accende di colpo la Cremonese e la squadra grigiorossa trova il vantaggio. Il salvataggio di Baschirotto sul cross di Berardi ad anticipare l'avversario è come una scintilla che accende i padroni di casa. Sugli sviluppi dell'angolo battuto da Vandeputte, Terracciano sfila alle spalle di Matic e si ritrova libero di girare di testa verso la porta e battere Muric per il vantaggio lombardo. La furia della Cremo non è però finita, perché due minuti dopo il vantaggio, precisamente al 39', ci pensa Vazquez a raddoppiare. Bellissima giocata individuale di Sanabria, che in area di rigore mette e a sedere tutti sul servizio di Zerbin. Il paraguayano calcia cadendo e forse non troverebbe la porta, ma il mudo con la maglia numero 20 segue tutto e con lo stinco spinge la sfera in fondo al sacco. Grigiorossi avanti per 2-0 dopo i primi due tiri in porta della loro gara.

Il Sassuolo ha però tempo per provare quantomeno a chiudere con un solo gol di svantaggio la frazione di gioco. Prima ci prova Berardi su punizione, ma sul suo mancino vola Audero a deviare in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il pallone prolungato sul secondo palo cade tra i piedi di Pinamonti. L'attaccante stoppa e calcia a giro con il destro, ma la traversa e il palo gli negano il gol. Sfortunatissimo il centravanti neroverde nell'occasione. L'azione poi si chiude con il fallo tattico di Doig e il seguente cartellino giallo per lo scozzese, che ferma la ripartenza di Collocolo. Sono le ultime emozioni del primo tempo, conclusosi con il vantaggio per 2-0 della Cremonese.

Secondo tempo

Due cambi nel Sassuolo per iniziare la ripresa: entrano Volpato e Cande per Boloca e Doig in casa emiliana; mantiene lo stesso undiici invece Nicola dall'altra parte. Partenza sprint da parte dei lombardi, subito a caccia del terzo gol per chiudere la gara. Prima Sanabria si ritrova solo davanti alla porta dopo il cross dalla sinistra e la sponda sul secondo palo di Pezzella. Il giocatore ex Torino colpisce a botta sicura, ma trova il petto di Muric. Portiere neroverde ancora protagonista qualche istante più tardi sul sinistro da fuori area di Vasquez, bloccato però a terra.

Il Sassuolo fa fatica a costruire azioni pericolose e prova ad affidarsi all'imprevedibilità di Volpato, ma le azioni neroverde non arrivano mai a sporcare i guanti di Audero, almeno in questo secondo tempo. I ragazzi di Grosso sembrano vivere il loro momento peggiore, ma proprio quando la luce è spenta arriva a sorpresa il gol che riaccende la sfida. Volpato a limite dell'area fa un grande lavoro di rifinitura e serve dentro Pinamonti. Baschirotto sbaglia l'anticipo e lascia all'attaccante tutto il tempo di sistemarsi il pallone e con il diagonale di trafiggere il portiere avvversario. Il minuto è il 63' ed è 2-1 allo Zini.

La rete che riapre la gara è seguita da ben tre sostituzioni: nella Cremonese entra Grassi per Bondo, mentre Grosso si gioca le carte Fadera e Lipani per Laurienté e Vranckx. La squadra di casa cerca di ristabilire la superiorità in campo, ma l'ingenuità di Grassi consegna il pareggio agli ospiti. Fadera entra in area sulla sinistra e nel momento di convergere verso il centro è messo giù dall'avversario in un contrasto abbastanza duro. Guida vede tutto e assegna senza indecisioni il penalty agli ospiti. Dal dischetto Berardi incrocia con il sinistro e realizza il gol del 2-2 quando il minuto di gioco è il numero 73.

Partita di nuovo in parità allo Zini quando la gara entra nell'ultimo quarto d'ora. Nicola vuole la vittoria e si gioca le carte Okereke e Payero, a rilevare Vandeputte e Vazquez, così da ridare agonismo e solidità sulle corsie e in attacco. Nel Sassuolo c'è spazio per Iannoni, esordio per lui in Serie A, il quale rileva Matic; nella Cremonese invece le ultime sostituzioni vedono gli ingressi di Floriani Mussolini e De Luca, per Zerbin e Sanabria.

Ultimi minuti movimentatissimi di gara, protagonisti i giovani italiani neoentrati. Al minuto 84' Floriani Mussolini scende in area dalla destra, dopo aver vinto il duello su Candé. Il classe 2003 mette poi in area per Okereke, il quale segnerebbe il gol del nuovo vantaggio lombardo, ma Guida annulla tutto per fallo del ragazzo in prestito dalla Lazio ai danni dell'ex Venezia nel momento del duello fisico. Sul ribaltamento di fronte invece è Iannoni a difendere il pallone e cercare il diagonale rasoterra in area di rigore, ma il pallone è largo di pochissimo.

Nei minuti conclusivi la Cremonese si riversa in avanti a caccia del gol vittoria. Prima sul contropiede lanciato ancora da Floriani Mussolini, De Luca solo davanti a Muric calcia addosso al portiere avversario divorandosi il gol del potenziale 3-2. L'appuntamento con il nuovo vantaggio grigiorosso però è solo rimandato. Nel primo di recupero lo stesso classe 2003 arrivato dalla Lazio anticipa Fadera in area del Sassuolo e sul contatto si conquista il calcio di rigore. Il numero 9 della Cremonese trova l'occasione per redimere l'errore precedente e si prende la responsabilità di calciare il rigore. L'esecuzione non è perfetta ma efficace: Muric reagisce ma non riesce a toccare il pallone e i lombardi sono di nuovo avanti nel punteggio. L'assalto finale degli ospiti non produce nulla e consegna i tre punti ai padroni di casa. La Cremonese vince per 3-2 sul Sassuolo e vivrà la notte in solitaria in vetta alla Serie A.