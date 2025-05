Cremonese sconfitta 2-1 dalla Juve Stabia: strada in salita verso la Serie A

Ora la strada verso la Serie A è più ripida. Una brutta Cremonese cade 2-1 in trasferta contro la Juve Stabia nell’andata delle semifinali playoff (nell’altra gara Catanzaro-Spezia 0-2). Prestazione impalpabile dei grigiorossi, che sprecano anche un rigore con De Luca. Ma il gol di Johnsen nel finale tiene vivi gli uomini di Stroppa che domenica, per ribaltare la sfida, devono vincere allo Zini con un gol di scarto. Primo tempo negativo per i lombardi. I padroni di casa pressano alto e impediscono ogni inventiva al centrocampo della Cremonese. Al 23’ Adorante manda di poco alto dal limite. La Juve Stabia cresce e schiaccia gli ospiti. E al 25’ Piscopo spedisce largo da ottima posizione. Sei minuti dopo ancora Adorante sfrutta la caduta di Ceccherini, ma il suo tiro è troppo centrale. Al 34 i campani passano: Azzi controlla male un rimpallo in area e dalla lunetta Pierobon fa partire un rasoterra imparabile per Fulignati.

I grigiorossi sono in bambola e Floriani al 38’ colpisce una clamorosa traversa. Nella ripresa il copione non cambia: Piscopo sfiora subito il raddoppio. All’11 prima occasione per la Cremonese con la punizione insidiosa di Vandeputte smanacciata da Thiam. Ma al 13’ la Juve Stabia raddoppia: Mosti crossa, Candellone colpisce il palo di testa e Adorante rifinisce in tap-in. Quattro minuti dopo Folino si procura un rigore che De Luca spedisce in curva. L’ingresso di Vazquez, però, rinfranca i lombardi, bravi a riaprirla al 32’: El Mudo inizia l’azione, Barbieri serve Johnsen che accorcia da due passi.