Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato

Ultima gara di “regular season“ per una Cremonese (forse) già con la testa ai playoff. Questa sera i grigiorossi fanno visita al Pisa, promosso in Serie A da due settimane. Con il quarto posto blindato gli uomini di Stroppa proveranno a dare il difficile assalto alla terza piazza dello Spezia (servirà vincere e sperare in un pareggio dei liguri), che però potrebbe avere vita facile col retrocesso Cosenza. In ogni caso il big-match di giornata verrà gestito in casa Cremonese tra grandi ritorni, assenze e una volontà di turnover ragionato.

Chi torna è Franco Vazquez, simbolo e trascinatore della squadra fino a marzo prima di essere squalificato 8 turni per insulti razzisti a Mehdi Dorval del Bari. El Mudo riprenderà probabilmente dal 1’ il suo posto come seconda punta. Accanto lui dovrebbe esserci Bonazzoli: De Luca riposerà in panchina, mentre Nasti e Johnsen sono squalificati. Con loro è stato fermato dal giudice sportivo anche Bianchetti in difesa. Le assenze non finiscono qui: Antov e Zanimacchia infatti sono ancora alle prese con problemi fisici, mentre Barbieri e Vandeputte sono diffidati e verranno preservati in vista dei playoff. Ci sarà dunque spazio per chi ha giocato meno come Drago in porta, Folino e Moretti in difesa, Gelli e Majer a centrocampo. "Immagino un clima di festa, ma mi aspetto una gara vera. Noi andremo a Pisa cercando di fare la partita che sappiamo fare e cercando chiaramente di vincere. La squadra è in salute e l’ha dimostrato", ha spiegato il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa, che oggi seguirà la gara in tribuna dopo l’espulsione rimediata contro lo Spezia.

Probabile formazione (3-5-2): Drago, Folino, Ravanelli, Moretti; Collocolo, Gelli, Majer, Valoti, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All. Guerra (Stroppa squalificato).

Alessandro Stella