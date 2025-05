Cremonese sfida il Sassuolo: obiettivo semifinale playoff Serie B

La Cremonese è chiamata a tirare fuori il proprio ’abito’ migliore. Oggi, ore 19.30, lo Stadio Zini si prepara a una serata di gala: i grigiorossi lanciano la sfida alla capolista Sassuolo, già promossa in Serie A e totale dominatrice del campionato. Gli emiliani, da qui a fine campionato, vogliono superare il record di punti della storia della Serie B, ma stasera saranno i lombardi a giocarsi la posta più alta. Gli uomini di Stroppa, dopo la frenata nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria, devono ancora blindare il quarto posto per qualificarsi direttamente alle semifinali playoff evitando il primo turno degli spareggi. L’unico pericolo è rappresentato dalla Juve Stabia, attualmente quinta a meno 4 e impegnata oggi a Brescia. Il Sassuolo incute paura, tuttavia la Cremonese sa come si fa essendo una delle sole quattro squadre ad aver sconfitto i neroverdi in campionato. Lo scorso 31 agosto i grigiorossi hanno sbancato il Mapei con un netto 4-1 in quella che ancora oggi è rimasta forse la miglior prestazione stagionale. Per quanto riguarda la formazione odierna, nonostante la delicatezza dell’incontro, non si escludono grossi cambiamenti. Ci sono infatti parecchi dubbi per il tecnico Stroppa che come il collega del Sassuolo, Fabio Grosso, non ha parlato in conferenza stampa per dedicarsi alla preparazione del match.

La gara con la Sampdoria ha lasciato il segno a livello fisico e considerando la scarsa abitudine a giocare ogni tre giorni, l’allenatore grigiorosso potrebbe optare per un ampio turnover. In porta dovrebbe esserci Fulignati, uscito però malconcio da Marassi: in caso di forfait, tra i pali andrà Tannander. Possibili rotazioni anche in difesa, dove Ravanelli e Bianchetti non sono al 100%. Insieme ad Antov sono favoriti per una maglia dal 1’ Ceccherini e Folino. Rivoluzione quasi totale anche tra centrocampo e attacco. In mediana torna titolare Castagnetti, mentre ai suoi lati dovrebbero agire Gelli, Valoti, Zanimacchia e Azzi (quest’ultimo unico confermato dopo la Sampdoria). Davanti possibile iniziale panchina per Johnsen e De Luca, apparsi stanchi e poco incisivi giovedì: al loro posto Bonazzoli e Nasti.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Folino; Zanimacchia, Gelli, Castagnetti, Valoti, Azzi; Bonazzoli, Nasti. All: Stroppa.