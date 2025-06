Cremonese sfida Spezia per la promozione in Serie A: decisiva la finale playoff

Come sette giorni fa (nella semifinale di ritorno contro la Juve Stabia) conta solo vincere. Se vuole tornare in Serie A la Cremonese non ha altre strade. Questa sera, ore 20.30 allo Stadio Picco, i grigiorossi sfidano lo Spezia nella gara-2 della finale playoff. Lo 0-0 dell’andata ha lasciato un grosso vantaggio ai liguri, a cui basta un altro pareggio. E anche il tecnico dei lombardi, Stroppa, non ci gira intorno, pur mantenendo fiducia: "C’è solo un risultato a disposizione. Attaccheremo, ma senza fare come l’ariete che va a sbattere sul muro e torna indietro. Dal punto di vista mentale stiamo bene. A livello fisico, invece, c’è un giorno in meno rispetto ad altre partite. La squadra però sa quello che deve fare". Di sicuro la Cremonese deve provare a non pensare all’epilogo di un anno fa, quando dopo il pari a reti bianche nella prima finale aveva perso a Venezia fallendo la promozione nel match decisivo. E per il resto i grigiorossi hanno bisogno di replicare la partita dello scorso 9 maggio, quando si sono imposti 3-2 in Liguria nella Regular Season, dominando per 70 minuti. Lato formazione, rispetto a giovedì Stroppa dovrebbe optare per un solo cambio: De Luca (nella foto) tornerà titolare in attacco accanto a Johnsen, mentre Vazquez farà la mezz’ala con Vandeputte che andrà in panchina. Castagnetti ha recuperato dal colpo in testa e partirà dal 1’. In difesa confermati i tre dell’andata e i due esterni di centrocampo. Unico indisponibile sarà Ravanelli, operato per appendicite nei giorni scorsi.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti,Vazquez, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.

Alessandro Stella