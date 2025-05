Cremonese-Spezia 0-0, aquilotti a un pareggio dalla Serie A

Cremona, 29 maggio 2025 – Finisce 0-0 tra Cremonese e Spezia allo Zini. Ciò significa che gli aquilotti, anche soltanto pareggiando al Picco domenica sera, nella finale di ritorno dei playoff, saliranno in Serie A.

La prima conclusione è di Vazquez all'11' dal limite dell'area, prova subito ma la palla va abbondantemente sul fondo. Passa avanti lo Spezia al quarto d'ora con Aurelio, che sfrutta l'assist di Pio Esposito, ma dopo la prima parata di Fulignati la palla rimbalza verso il difensore, ma sul braccio, così dopo il richiamo del Var, Pairetto annulla. Interviene Gori sul cross di Azzi, che lo stava scavalcando al 29', la tocca fuori. Poi il portiere deve intervenire in uscita anticipando Johnsen e Vazquez che stava intervenendo. Bella l'azione dei padroni di casa al 46', con Collocolo che riceve e scarica il piatto, ma Bandinelli respinge davanti alla porta di Gori (che comunque pareva sulla traiettoria).

Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e al 3' Bandinelli, per un colpo veniale a Collocolo si vede sventolare il cartellino rosso, poi dopo le proteste e grazie all'intervento del Var, l'arbitro Pairetto torna sui suoi passi e tira fuori il giallo. La conclusione di Vazquez dal limite dell'area, al volo di sinistro al 9', viene parata con sicurezza da Gori. Sfiora invece la traversa il nuovo entrato Gelli al 22' su calcio di punizione dal limite dopo una bella penetrazione di Johnsen. Proprio quest'ultimo al 29' la migliore delle occasioni: cross in area di Collocolo con la palla che attraversa tutta l'area e arriva lui, ma spara alle stelle tutto solo. Gori non viene più interessato e al triplice fischio, lo Spezia è la squadra più soddisfatta.

Cremonese-Spezia 0-0

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri (30' st Zanimacchia), Collocolo, Castagnetti (36' pt Gelli), Vandeputte (12' st De Luca), Azzi (31' st Pickel); Vazquez (31' st Valoti), Johnsen. A disp. Drago, Tannander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti. All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata (40' st Falcinelli), Nagy, Bandinelli (25' st S. Esposito), Aurelio (40' st Reca); P. Esposito, Di Serio (25' st Kouda). A disp. Chichizola, Ferrer, Lapadula, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Pairetto di Nichelino (assistenti Giallatini di Roma 2 e Cecconi di Empoli, quarto uomo Zufferli di Udine; Var Mazzoleni di Bergamo, Avar Meraviglia di Pistoia).

Note: ammoniti Antov, Azzi, Nagy, Bandinelli, Cassata, Collocolo, Pickel. Recupero 3' pt e 7' st.