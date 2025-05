Cremonese-Spezia: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie B

Il piatto forte potrebbe essere messo in tavola solo a fine mese, oggi intanto è tempo dell’antipasto. Alle 20.30 in Liguria la Cremonese affronta lo Spezia nel penultimo turno di Serie B. Quarta contro terza della classe in una sfida caldissima e che secondo i pronostici potrebbe essere anche la probabile finale dei successivi playoff promozione. Ma stasera, come ha sottolineato il tecnico Stroppa, bisogna pensare solo al presente. In ballo c’è ancora il piazzamento in classifica, fondamentale anche per gli spareggi. Un successo odierno permetterebbe ai grigiorossi di blindare il quarto posto, accedere direttamente alle semifinali playoff e insidiare proprio il terzo posto dello Spezia nell’ultima giornata. Viceversa i lombardi metterebbero a rischio il piazzamento minimo.

Per ottenere bottino pieno però servirà fare meglio rispetto alle ultime partite, dove sono arrivati due pareggi e un solo gol fatto. "Rivedendo le gare contro il Sassuolo e la Sampdoria ci sono stati aspetti dove si poteva fare di più nelle giocate individuali. Detto questo, la mentalità è importante e gli sforzi non devono essere vanificati da leggerezze individuali, perché l’attenzione del singolo fa compiere il salto di qualità a tutta la squadra e dobbiamo essere maniacali in queste gare in cui l’episodio fa la differenza", ha spiegato Stroppa in conferenza.

Lato formazione, diverse assenza per la Cremonese: Ceccherini e Vazquez sono squalificati, mentre Antov, Collocolo e Zanimacchia danno forfait per infortunio. Scelte obbligate in difesa dunque dove torna dal 1’ Folino accanto a Ravanelli e Bianchetti. In mediana Castagnetti è favorito su Majer. Ai suoi lati Vandeputte e Pickel (100 presenze in grigiorosso). Sugli esterni Barbieri a destra, mentre a sinistra riprende il suo posto Azzi, partito in panchina col Sassuolo. In attacco invece torna titolare De Luca accanto a Johnsen. Entrambi devono ritrovare quel gol che manca da due gare.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Bianchetti, Ravanelli, Folino; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.