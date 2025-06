Cremonese, telenovela in panchina. La melina di Nicola e il piano B

In casa Cremonese la questione allenatore inizia ad assumere i contorni di una telenovela. La volontà iniziale del club era di chiudere per Davide Nicola nel weekend appena passato, ma il tecnico piemontese non ha sciolto le proprie riserve e non sembra ancora del tutto convinto dalla proposta dei grigiorossi. Nicola resta, comunque, sempre in cima alla lista dei desideri del club lombardo, che gli avrebbe offerto un contratto biennale e soprattutto la possibilità di indicare gli innesti necessari a rinforzare la rosa.

In tal senso si inserisce l’interesse sempre più concreto della Cremonese per Tommaso Augello e Gabriele Zappa del Cagliari, ultima squadra allenata da Nicola che ha sempre considerato i due difensori pilastri della propria rosa. Per Augello la situazione è semplice: il suo contratto coi sardi scade tra 6 giorni e di conseguenza sarà libero di accordarsi con chi preferisce. Zappa, invece, è legato al Cagliari fino al 2030, è considerato uno dei capitani del club e pertanto i grigiorossi dovranno trattare un prestito (difficile) o un acquisto.

Allo stesso tempo, però, per ciò che riguarda il nuovo tecnico, la Cremonese inizia ad avere fretta visto l’avvicinarsi di luglio e del raduno estivo (data e sede ancora da stabilire). Se dunque Nicola dovesse rifiutare o tergiversare troppo servirà ripiegare su un piano B, che porta il nome di Marco Giampaolo. Già allenatore dei grigiorossi nel 2014/15 in Lega Pro, Giampaolo si è da poco separato col Lecce con cui ha raggiunto la salvezza e rispecchia i parametri richiesti dalla Cremonese: grande esperienza in Serie A e abitudine a lavorare con squadre che puntano a non retrocedere. Sul resto, soprattutto lato mercato, i movimenti restano bloccati in attesa del nuovo mister.

La suggestione Mario Balotelli in attacco finora è rimasta tale. In uscita, invece, sono quattro i giocatori in scadenza. Oltre a Franco Vazquez, il cui eventuale rinnovo verrà discusso con calma, il 30 giugno saluteranno il club grigiorosso Jakob Tånnander, Zan Majer e Andrea Bertolacci. Tutti e tre verranno definitivamente svincolati. Chi invece ha trovato una nuova casa è l’ex tecnico Giovanni Stroppa. L’allenatore lombardo, fresco di promozione in A e del successivo divorzio con la Cremo, ripartirà al Venezia in Serie B: "Sarebbe stato stimolante continuare con la Cremonese in Serie A e giocarmi le mie carte, ma il contratto era finito e la società ha deciso in maniera diversa. Credo che ogni allenatore tenga a fare la Serie A, ma dipende da scelte altrui. Purtroppo funziona così. Mi rimane la soddisfazione di aver vinto tanto, quattro campionati negli ultimi sette anni", le parole di Stroppa.