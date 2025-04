Cremonese trionfa 2-1 sulla Reggiana: decisivi De Luca e Bianchetti

Ripartenza immediata per la Cremonese che trova una vittoria pesante in trasferta sulla Reggiana per 2-1. Decisivi i gol di De Luca e Bianchetti, oltre agli assist di uno straordinario Vandeputte. In attesa delle altre partite, la squadra di Stroppa accorcia così sul terzo posto (-3 sullo Spezia) e tiene a distanza le inseguitrici. È il secondo successo di fila in trasferta dopo quello di Palermo.

Al 7’ De Luca intercetta un retropassaggio ma non riesce a superare l’attento Bardi. I grigiorossi premono e al 10’ arriva una doppia grande occasione: cross di Azzi, spizzata di De Luca per Pickel che calcia trovando la super risposta del portiere avversario. Sulla respinta Barbieri colpisce un palo clamoroso. La Reggiana, invece, punge in contropiede e al 18’ Vergara stampa sul palo un sinistro incrociato. Al 28’ la Cremonese passa con merito in vantaggio: imbucata telecomandata di Vandeputte per De Luca, che brucia Meroni e batte a rete con un gran destro al volo. I ritmi restano alti, i lombardi dietro sono spesso scoperti e la seconda ripartenza è quella buona per gli emiliani: al 36’ Vergara conduce e serve Marras il cui cross viene deviato in porta da Antov. Autorete e 1-1. Nel recupero la Reggiana sfiora il raddoppio, Fulignati salva su Portanova e l’arbitro annulla per fuorigioco il tap-in di Vergara.

Nella ripresa la Cremonese torna a spingere e al 9’ Valoti viene murato da Sersanti. Un minuto dopo gli uomini di Stroppa segnano il 2-1. Cross perfetto (e altro assist) di Vandeputte per Bianchetti che di testa gira sul secondo palo. Passano altri sessanta secondi e Azzi si divora il tris a porta vuota. Vandeputte è una furia e al 15’ chiama Bardi all’intervento. Finale frizzante: i lombardi vanno vicini al gol anche con Johnsen e Azzi, mentre dall’altra parte Vido si mangia il pari da due passi. Pickel si fa espellere al 49’ ma Stroppa si prende tre punti d’oro.