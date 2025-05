Cremonese trionfa 3-2 sullo Spezia e blinda il quarto posto per i playoff

Una Cremonese quasi perfetta sbanca il Picco e lancia un segnale fortissimo in vista dei playoff. I grigiorossi superano 3-2 lo Spezia, blindano matematicamente il quarto posto accedendo così alle semifinali playoff e martedì nell’ultimo turno possono dare anche l’assalto alla terza posizione dei liguri. Prestazione eccellente, soprattutto nel primo tempo, per gli uomini di Stroppa, che nella ripresa rimangono in dieci per l’espulsione severa di Bianchetti, rischiano di subire la rimonta, ma vincono con carattere. Dopo un inizio di sofferenza la Cremonese passa al primo affondo: al 13’ Azzi sgasa sulla sinistra e crossa a rimorchio per Barbieri (nella foto) che batte Gori con un sinistro al volo. Il vantaggio improvviso accende i grigiorossi. E al 17’ uno strabordante Azzi si mette in proprio e sigla il raddoppio con un gran destro all’angolino opposto. A fine parziale lo Spezia è scoperto e i lombardi calano il tris: altra transizione di Azzi, Gori anticipa male De Luca e Vandeputte insacca a porta vuota. Nella ripresa subito un gol annullato ai liguri e una buona occasione per Johnsen sottoporta. Il nervosismo intanto permane e al 15’ la Cremonese resta in dieci per l’espulsione di Bianchetti per doppio giallo (rosso anche a Stroppa per proteste). L’episodio cambia completamente la gara: al 24’ lo Spezia accorcia con il colpo di testa di Pio Esposito. Cinque minuti dopo Ravanelli tocca di mano in area: rigore perfetto di Lapadula e liguri vanno a meno uno.

SPEZIA-CREMONESE 2-3 (0-3). Marcatori: 13’pt Barbieri (C), 17’pt Azzi (C), 43’pt Vandeputte (C), 24’st P.Esposito (S) 30’st Lapadula (S).

Alessandro Stella