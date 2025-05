Cremonese, tutto in gioco. Lo Spezia strappa il pari

Il primo round della finale playoff di Serie B recita perfetta parità. La gara di andata allo Zini, tra Cremonese e Spezia, si chiude con un giusto 0-0 che fa sorridere più i liguri. Ogni verdetto sulla promozione in Serie A è rimandato a domenica, quando i grigiorossi saranno obbligati a vincere. Gara a due volti per gli uomini di Stroppa, autori di un primo tempo timido e di una ripresa propositiva, ma poco lucida in fase di finalizzazione. Su tutto spicca l’errore sotto-porta di Johnsen a 15’ dalla fine. Cremonese piuttosto contratta in avvio, mentre lo Spezia preme sviluppando la manovra da quinto a quinto. Al 15’ gli ospiti vanno in gol con Aurelio (nella foto): Pairetto annulla dopo on-field review per tocco di mano dell’esterno, fondamentale la super parata di Fulignati sul primo tiro. I grigiorossi, invece, si fanno vedere seriamente solo al 28’ con un tiro-cross di Azzi, smanacciato in corner da Gori. La squadra di casa cresce col passare dei minuti, ma al 36’ capitan Castagnetti è costretto ad uscire per giramenti di testa in seguito ad uno scontro aereo. Nel finale di frazione, enorme chance per la Cremonese: sugli sviluppi di una punizione, Collocolo calcia a colpo sicuro e trova la miracolosa opposizione di Bandinelli.

Ad inizio ripresa Pairetto espelle Bandinelli per una leggera manata a Collocolo: la Var aiuta il direttore di gara a cambiare idea, cancellando un grosso errore di valutazione. I lombardi cambiano ritmo e al 19’ Azzi manda alto da buona posizione. Tre minuti dopo Gelli sfiora la traversa su punizione. Ma l’occasione più importante arriva al 30’: Collocolo cavalca sulla fascia e crossa in area, dove Johnsen tutto solo manda alto. È l’ultimo squillo, appuntamento tra due giorni.